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Dünya İngiltere'de alarm verildi! Bakan Hancock: Kontrolü kaybettik
Dünya

İngiltere'de alarm verildi! Bakan Hancock: Kontrolü kaybettik

Koronavirüs salgınıyla boğuşan İngiltere'de alarm verildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın dün söylediği "Virüs mutasyona uğradı, artık yüzde 70 daha bulaşıcı" sözlerine ek olarak Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan da bir açıklama geldi. Hancock, kontrolü kaybettiklerini ve aşılar tamamlanmadan işlerinin çok zor olduğunu itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 17:25:00 -
İngiltere'de alarm verildi! Bakan Hancock: Kontrolü kaybettik

2 milyondan fazla vakanın görüldüğü İngiltere'de mutasyona uğramış koronavirüs paniği yaşanıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı, "Mutasyon geçirmiş koronavirüs önceki virüse göre yüzde 70 daha bulaşıcı" açıklamasının ardından bugün kabineden kritik bir açıklama geldi.

"Aşılar tamamlanmadan kontrol altına almak çok zor"

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, mutasyona uğramış yeni koronavirüsün kontrolden çıktığını açıkladı. Sky'da Sophy Ridge'in programına katılan Hancock, "Vaka sayısında adeta patlama yaşandı ve gidecek çok yolumuz var. Aşılar tamamlanmadan kontrol altına almak çok zor gözüküyor" dedi.

"Bu kadar hızlı yayılacağını tahmin etmiyorduk"

Mutasyonauğramış koronavirüsün kontrolden çıktığını vurgulayan Hancock, "Orijinal planımızda virüsün mutasyona uğrayacağına dair bir bilgimiz yoktu. Mutasyona uğramış virüsün bu kadar hızlı yayılacağını tahmin etmiyorduk. VUI-202012/01 ismi verilen bu virüsün orijinal koronavirüse göre daha hafif olduğuna dair bir kanıt yok" dedi.

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Virüs mutasyona uğradıysa

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