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Dünya İngiltere'de alarm! Başbakanın ofisi güvenlik kordonuna alındı
Dünya

İngiltere'de alarm! Başbakanın ofisi güvenlik kordonuna alındı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ofisi, şüpheli bir nesne nedeniyle polis kordonuna alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 15:08:00 -
İngiltere'de alarm! Başbakanın ofisi güvenlik kordonuna alındı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ofisi, şüpheli bir nesne nedeniyle polis kordonuna alındı. Polis daha sonra yaptığı açıklamada pakette sorun olmadığını ve güvenlik kordonunun kaldırıldığını açıkladı.

Polisten "Nesnenin şüpheli olup olmadığını belirlemek için değerlendirme yapılırken kordon çekildi" açıklaması gelirken ofisin bulunduğu Downing Caddesi'ndeki basın görevlileri bölgeden uzaklaştırıldı.

Yapılan son açıklamada 'Değerlendirme yapıldı, paket şüpheli değil,  güvenlik kordonu kaldırıldı" denildi.

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