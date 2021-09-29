İngiltere’de akaryakıt krizi ülkeyi kaosa sürüklüyor: Benzin istasyonunda bıçaklı saldırı

İngiltere'de AB vatandaşı TIR ve kamyon şoförleri azaldı, ülkede akaryakıt tedarikinde büyük problemler yaşanmaya başladı. Benzin istasyonlarında uzun kuyruklar meydana gelirken istasyonlarda akaryakıt tükendi. İngiltere'de son bir haftadır aşılamayan krizde ordu devreye girdi ve sevikiyatın başına geçti. Fakat kriz hala aşılamadı, bu sabah ülkenin başkenti Londra'da yine uzun benzin kuyrukları oluştu. Akaryakıtın tükendiği istasyonlarda pompaların üzerine ''kullanım dışı'' yazıldı.

Benzin istasyonunda kaos ortamı

Ülkedeki bu kriz gerilimi de tırmandırdı. Londra'da bir sürücü, öne geçmeye çalıştığı gerekçesiyle başka bir şoföre bıçak çekti. Hatta hızını da alamayan adam, arabayı tekmelemeye başladı.

Sağ elinde bıçak sol elinde plastik benzin bidonu tutan adam bağırmaya başladı. Çatışma tırmanırken, bıçaklı kişi, arabanın ön kısmına doğru ilerledi ve benzin bidonunu kaportaya fırlattı. Hala hırsını alamayan bıçaklı saldırgan, otomobilin kapısını tekmeledi. Saldırıya uğrayan şoför geri geri kaçmaya çalışırken arkasındaki bir başka arabaya da zarar verdi.

Saldırgan kaçtı

Reuters'ın haberine göre, metropolitan polisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Polis, Welling, Bellegrove Road'daki bir benzin garajının dışında iki sürücünün karıştığı bir olayın ihbarı üzerine saat 14.37'de çağrıldı. Soruşturma devam ediyor.''

Polis, ayrıca olayın ardından bıçaklı kişinin kaçtığını ve kimliğinin henüz tespit edilemediği bildirildi.