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Dünya İngiltere ve Yunanistan'da binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
Dünya

İngiltere ve Yunanistan'da binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı

Yeniakit Publisher
2023-10-10 11:56:00 -
İngiltere ve Yunanistan'da binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı

İngiltere'nin başkenti Londra'da ve Siyonist işgal rejiminin Atina Büyükelçiliği önünde toplanan binlerce kişi, işgalci rejimin Filistinlilere yönelik katliamları ve Gazze'ye uyguladığı abluka ile Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da ve Siyonist işgal rejiminin Atina Büyükelçiliği önünde toplanan binlerce kişi, işgalci rejimin Filistinlilere yönelik katliamları ve Gazze'ye uyguladığı abluka ile Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Filistin Dayanışma Kampanyası, El-Aksa'nın Dostları Platformu, Britanya Filistin Forumu, Britanya Müslümanlar Birliği ve Savaşı Durdur Koalisyonu'nun çağrısıyla binlerce kişi siyonist işgalcilerin sözde Londra Büyükelçiliği önünde toplandı.

Gazze ve Filistin'le dayanışma göstermek isteyen göstericiler, "Adalet, eylem, boykot, yaptırım istiyoruz", "Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e Filistin özgür olacak" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

El-Aksa'nın Dostları Platformu Başkanı İsmail Patel, göstericilere yaptığı konuşmada, Filistin'deki 75 yıllık işgalde 7 milyon Filistinlinin mülteci konumuna düştüğünü, Gazze'de ise 16 yıllık abluka nedeniyle insanlığın işgalci israil tarafından ayaklar altına alındığını söyledi.

Patel, "israil şimdi de Gazze'deki Filistinlilerin suyunu, gıdasını ve elektriğini kesecek. Bu israil, İngiltere hükümeti tarafından destekleniyor. Bu hükümeti tarih unutmayacak." diye konuştu.
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Hamas'ın israile karşı başlattığı saldırılar nedeniyle ölenlerin sorumlusunun ayrımcı politikaları olan israil olduğunu kaydeden Patel, uluslararası kamuoyunun israile bu politikalarını sona erdirecek baskıyı yapması gerektiğini dile getirdi.

Yunanistan'da Filistin'e destek gösterisi

Siyonist işgal rejiminin Gazze'ye yönelik saldırıları, Yunanistan'da protesto edildi.

Siyonist işgal rejiminin Atina Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler Filistin'e destek sloganları attı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında toplanan göstericiler, "Filistin direnişine destek" mesajı verdi.

Eylemde, Yunanistan'da yaşayan Filistinlilere desteğe gelen Yunan sol gruplar da yer aldı.

Göstericiler eylemin ardından olaysız dağıldı.

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