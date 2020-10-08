  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İngiltere ve Ukrayna, Rusya'ya karşı birlikte çalışacak
Aktüel

İngiltere ve Ukrayna, Rusya'ya karşı birlikte çalışacak

Yeniakit Publisher
2020-10-08 18:25:27 -
İngiltere ve Ukrayna, Rusya'ya karşı birlikte çalışacak

LONDRA (AA) - İngiltere ve Ukrayna liderleri, Rusya'nın "zararlı etkisine" karşı birlikte çalışmayı ele aldı.

İngiltere'ye resmi ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Başbakan Boris Johnson ile bir araya geldi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette iki ülke arasında Serbest Ticaret ve Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalandı.

İki lider, İngiltere ile Ukrayna arasındaki ticaret ve yatırımları artırma yönünde isteklerini beyan etti.

- Rusya'nın "zararlı etkisine" karşı çalışma

Başbakan Johnson savunma alanında ise NATO'nun Ukrayna'ya "Geliştirilmiş Fırsatlar Ortağı" statüsü verme kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Kiev'e savunma ve güvenlik reformları konusundaki desteğini ifade etti.

İki lider, hem Ukrayna hem de daha geniş bir bölgede Rusya'nın "zararlı etkisine" karşı koymak için birlikte çalışmanın önemi üzerinde de dururken, Belarus'taki durumla ilgili ortak endişelerini dile getirdi.

Görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele, aşı çalışmaları, iklim değişikliği konuları da ele alındı.

Zelenskiy ve eşi ziyaret kapsamında dün Cambridge Dükü Prens William ve eşi ile bir araya gelirken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile ikili ilişkileri görüşmüştü.

Kuleba ve Raab, görüşmede Rusya'nın uluslararası hukuka saygı göstermesi ve Ukrayna'ya olan saldırganlığını durdurması için diplomatik baskı uygulanması gerektiği vurgulamıştı.

Kuleba, İngiliz mevkidaşını Ukrayna'da gerçekleşecek Uluslararası Kırım Platformu'na davet etmişti.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında askeri iş birliğini geliştirme protokolü de imzalanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı
Dünya

Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı

Filistin davasını satarak büyük bir ihanete imza atan Birleşik Arap Emirlikleri, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar devam ederken Ermenist..
Hezimete uğrayan Ermenistan'dan Türkiye'ye asılsız iddialar!
Gündem

Hezimete uğrayan Ermenistan'dan Türkiye'ye asılsız iddialar! "Çatışmaların durması ancak buna bağlı"

Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları azad etmek için başlattığı operasyonlar karşısında darmadağın olan Ermenistan, gömüldüğü yerden ses..
Türkiye - Yunanistan gerilimde sıcak gelişme
Gündem

Türkiye - Yunanistan gerilimde sıcak gelişme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias görüştü. Görüşmede, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele ..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay