İngiltere ve Polonya'dan yeni Ukrayna hamlesi

İngiliz Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülkenin, Ukrayna'nın doğusunda ve batısında geçici köy evleri inşa edeceği belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 10 milyon sterlinlik (yaklaşık 235 milyon lira) yatırımla yapılacak 700 kişilik köy evlerinin Ukrayna'nın Lviv ve Poltava kentlerinde inşa edileceği aktarıldı.

Ukrayna'da yaklaşık 17 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu, 8 milyon Ukraynalının ise Avrupa ülkelerinde sığınmacı olarak yaşadığı ifade edilen açıklamada, Ukrayna nüfusunun neredeyse yarısının savaşın ardından insani yardıma ihtiyaç duyar hale geldiğine işaret edildi.

Ülke içinde 6 milyon kişinin de zorlu hava şartları altında evlerinden ayrılmak zorunda kaldığına vurgu yapılan açıklamada, Rusya'nın enerji santrallerine yönelik saldırılar düzenlemesiyle birçok yerde enerji kesintileri yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, İngiltere ve Polonya'nın enerji ihtiyacına yönelik çalışmalarına da değinilerek iki ülkenin hastane, okul ya da toplum merkezlerinde kalan yaklaşık 450 bin kişiye hizmet edecek 2,6 milyon sterlinlik jeneratör desteği yapacağı da kaydedildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Jeneratör desteğinin Ukrayna'nın tekrar ele geçirdiği topraklarındaki kentlerde yapılacağı ifade edilen açıklamada, iki ülkenin Ukrayna Kızılhaçına 2,5 milyon sterlinlik (yaklaşık 59 milyon lira) destek sağlayacağı da belirtildi.

"Yüzlerce insanın yeni bir hayata başlama şansı olacak"

Açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyy'nin değerlendirmelerine de yer verildi.

Cleverly, Ukrayna'nın sivil altyapısının Rusya'nın hedefi haline geldiğini belirterek, İngiltere-Polonya işbirliğiyle insanların evinin ısınacağını ve aydınlanacağını kaydetti.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ise Polonya ve İngiltere'nin Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya destek veren ilk ülkeler olduğunu, bugün de iki ülkenin Ukraynalılara desteğinin sürdüğünü ifade etti.

"Ukrayna sadece kendi özgürlüğü için değil bizim özgürlüğümüz için de savaşıyor." diyen Rau, özgür bir Ukrayna olmadan özgür bir Avrupa olamayacağını dile getirdi.

Sadovyy de, uluslararası kamuoyuna destekleri için teşekkür ederek, "Yüzlerce insanın yeni bir hayata başlama şansı olacak çünkü Rusya eskisini ellerinden aldı." diye konuştu.

İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi Melinda Simmons ve Polonya'nın Kiev Büyükelçisi Bartosz Cichocki, dün Lviv'de Polonya Dayanışma Fonu'nun inşa ettiği ilk geçici köy evlerinin açılışını gerçekleştirmişti.

Polonya Dayanışma Fonu'nun halihazırda yürüttüğü geçici barınma çalışmalarına destek veren İngiltere, savaşın başından bu yana Ukrayna'ya 220 milyon sterlinlik (yaklaşık 5 milyar lira) insani yardım yaptı. İngiltere'nin yardımları yaklaşık 15,8 milyon Ukraynalıya ulaştı.