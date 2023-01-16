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Dünya İngiltere ve Galler'e kötü haber! Greve gidecekler
Dünya

İngiltere ve Galler'e kötü haber! Greve gidecekler

İngiltere ve Galler'de hemşireler, artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında adil maaş artışı talebiyle şubatta yeniden greve gideceklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 23:21:00 -
İngiltere ve Galler'e kötü haber! Greve gidecekler

İngiltere ve Galler'de hemşireler, artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında adil maaş artışı talebiyle şubatta yeniden greve gideceklerini açıkladı.

Ülke çapında 300 binden fazla üyesi bulunan ve hemşireleri temsil eden RCN (Royal College of Nursing) sendikasından yapılan açıklamada, şubatta şimdiye kadarki en geniş çaplı grevin yapılacağı bildirildi.

Sendika, İngiltere ve Galler'de ocak sonuna kadar müzakerelerde ilerleme sağlanamazsa 6-7 Şubat'ta grev yapılacağını bildirdi.

İngiltere'de hemşirelerin ayrıca 18 ve 19 Ocak’ta iş bırakma eylemi yapması bekleniyor.

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da, on binlerce hemşire 15 ve 20 Aralık'ta greve gitmişti.

RCN sendikası, yüzde 19'luk maaş zammı talebinde bulunurken, hükümet söz konusu talebin karşılanamaz olduğunu belirtiyor.

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