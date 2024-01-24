İngiltere ve BAE arasında 'komşu' krizi! 'Sessiz olun' dedi hapse atıldı

İskoçya, Aberdeenshire'dan Ian MacKeller, kısa bir süre önce Dubai'ye taşınan kızını görmek için Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret düzenledi.

Annesi geç saatlere kadar çalışırken torununa bakan 75 yaşındaki dede MacKeller, gürültü bir şekilde eğlenen yan komşularından, gönderdiği mesaj ile sessiz olmalarını rica etti.

Ancak ailenin iddiasına göre, kısmak bir yana dursun, müziğin sesi daha da şiddetlendi.

Komşusu ve misafirleri üzerlerine içki döktü

Ian bunun ardından, komşunun kapısını çalıp cevap alamayınca, misafirlerin olduğu bahçeye giden açık bir yan yol olduğunu fark etti, bahçeye girdi ve burada, partiyi içeride yapıp yapamayacaklarını sorduğunda, konukların kendisini itmeye ve bağırmaya başladığını iddia etti.

Ian ayrıca, 'kızgın' ev sahibinin, içkisini kendisinin ve bebeğin üzerine döktüğünü ve kaba bir şekilde bahçeyi terk etmesini söylediğini öne sürdü.

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İngiliz adam gözaltına alındı

Komşusu ise Ian hakkında "haneye tecavüz" suçlamasıyla polise şikayette bulundu ve yaşlı İngiliz, Dubai polisi tarafından gözaltına alındı.

Dubai'de ilk ihbarı yapan haklı gösteriliyor

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Ian birkaç yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Avukat Radha Stirling, basına verdiği demecinde, "Dubai'de savcılık, ilk ihbarı kim yaparsa onun tarafını tutma eğilimindedir, bu nedenle eğer birisi ihbar edilme riski altındaysa, hemen asıl mağdur aleyhine şikayette bulunmalıdır. Dubai adaletine aşina olan insanlar, sistemi bu şekilde kendi çıkarları doğrultusunda manipüle ediyor" ifadelerini kullandı.

10 Ocak'ta İskoçya'ya dönmeyi planlayan Ian, şu anda süresiz olarak BAE'de gözaltında bulunuyor.

Kaynak: Cumhuriyet