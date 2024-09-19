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Dünya İngiltere vatandaşları tekrar uyardı! Ülkeyi hemen terk edin…
Dünya

İngiltere vatandaşları tekrar uyardı! Ülkeyi hemen terk edin…

Yeniakit Publisher
2024-09-19 20:40:00 - 2024-09-19 22:57:09
İngiltere vatandaşları tekrar uyardı! Ülkeyi hemen terk edin…

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısını yineledi.

Lammy, X'ten yaptığı paylaşımda, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefonda görüştüğünü ve ülkede artan gerilim ve sivil kayıplardan duyduğu derin endişeyi dile getirdiğini belirtti.

Bakan Lammy, görüşmede, İsrail ile Hizbullah arasındaki "Mavi Hat" boyunca istikrar ve güvenliğin yeniden tesisi için müzakere edilmiş çözüme duyulan ihtiyacı ele aldıklarını bildirdi.

​​​​​​​Lammy, "Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarına mesajım, ticari uçuş seçenekleri devam ederken ülkeyi terk etmeleridir. Tansiyon yüksek ve durum hızla kötüleşebilir." uyarısı yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, son seyahat uyarısında, vatandaşlarına Lübnan'a gitmemeleri ve ülkeden ayrılmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmişti.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

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Yorumlar

İ. Keskin

Eyvah eyvah! Lübnan da gidici. İki satırlık tensiple milyonlarımız toplanır ve yardıma gider. Gençleri feda etmeye bile gerek yok. Bize Allah(c.c.)'ın izniyle 45-65 yaş arası ihtiyat yeter de artar bile. İki ırzı kırık yahudinin yaptığı soykırıma bak yav! Siz o 'vaat edilmiş toprakları(!)' bırakın da 'saklanacak çalı dibi dahi bulamayacağınız o 'emredilmiş günleri' düşünün. La galibe İllallah!
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