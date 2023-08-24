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Gündem İngiltere-Türkiye uçağında bomba alarmı
Gündem

İngiltere-Türkiye uçağında bomba alarmı

Yeniakit Publisher
2023-08-24 16:37:00 -
İngiltere-Türkiye uçağında bomba alarmı

İngiltere’den Türkiye’ye hareket etmek üzere kalkışa hazırlanan uçakta bomba paniği yaşandı.

İngiltere’den Türkiye’ye gitmek için kalkışa hazırlanan uçakta bir şüphelinin elinde patlayıcı olduğunu söylemesi paniğe neden oldu.
İngiltere’den Türkiye’ye hareket etmek üzere kalkışa hazırlanan uçakta bomba paniği yaşandı. 21 Ağustos’ta yaşanan olayda elinde bomba olduğunu iddia eden şahıs, polisi harekete geçirdi. Havaalanı personeli ve uçak mürettebatıyla yapılan ortak operasyonda uçağın bulunduğu bölgeye silahlı birlikler konuşlandırılırken, bomba arama köpeğiyle yapılan aramada uçakta patlayıcı madde izine rastlanmadı. Arama sonrası yapılan değerlendirmede uçağın tahliyesinin gerekli olmadığına karar verildiği ve uçağın şüphelinin indirilmesinin ardından Türkiye’ye gitmek üzere havalandığı belirtildi. Leicestershire polisi, 49 yaşındaki şahsın patlayıcı madde bulundurma şüphesiyle gözaltına alındığını fakat kefaletle serbest bırakıldığını açıkladı.

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