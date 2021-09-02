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Dünya

İngiltere Taliban kararını duyurdu!

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkesinin Afganistan'daki Taliban yönetimini tanımayacaklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 13:40:00 -
İngiltere Taliban kararını duyurdu!

Katar'ın başkenti Doha'da Katarlı mevkidaşıyla görüşen ve ortak basın toplantısında konuşan Dominic Raab, Taliban konusuna "gerçekçi" ve "faydacı" bir yaklaşım sergilediklerini belirterek, Taliban'ı tanımayacaklarını söyledi.

Herkesin Afganistan'daki bu yeni yönetimin yeni gerçekliklerine uyum sağlaması gerektiğini söyleyerek, kendilerinin de Taliban'la iletişim kurması gerektiğini söyledi.

Raab ayrıca, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi mevzusunun da Taliban için bir test olduğunu kaydetti.

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