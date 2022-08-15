İngiltere sınırı ihlal etti! Rus savaş uçağı havalandı
Rusya, İngiltere'ye ait keşif uçağının Rus sınırını ihlal ettiğini duyurdu.
Rusya, İngiltere'nin "RC-135" keşif uçağının Rus sınırını ihlal ettiğini duyurdu.
Konuyla ilgili açıklama Rusya Savunma Bakanlığından geldi.
Bakanlık, İngiltere'ye ait "RC-135" keşif uçağının Rus sınırını ihlal ettiğini haber verdi. Açıklamada Barents Denizi üzerinden bir hedefin Rus savunma sistemlerince saptandığı bildirildi.
Bunun için Rus "Mig-31BM" savaş uçağının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Söz konusu hedefin İngiltere Hava Kuvvetlerine ait 'RC-135' elektronik keşif ve harp uçağı olduğu saptandı. Bu uçak, Rusya Federasyonu'nun devlet sınırını Svyatoy Nos burnu bölgesinde ihlal etti." denildi, İngiliz uçağının Rus topraklarından çıkmaya zorlandığı belirtildi.