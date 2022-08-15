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Dünya İngiltere sınırı ihlal etti! Rus savaş uçağı havalandı
Dünya

İngiltere sınırı ihlal etti! Rus savaş uçağı havalandı

Rusya, İngiltere'ye ait keşif uçağının Rus sınırını ihlal ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 23:18:00 -
İngiltere sınırı ihlal etti! Rus savaş uçağı havalandı

Rusya, İngiltere'nin "RC-135" keşif uçağının Rus sınırını ihlal ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama Rusya Savunma Bakanlığından geldi.

Bakanlık, İngiltere'ye ait "RC-135" keşif uçağının Rus sınırını ihlal ettiğini haber verdi. Açıklamada Barents Denizi üzerinden bir hedefin Rus savunma sistemlerince saptandığı bildirildi.

Bunun için Rus "Mig-31BM" savaş uçağının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Söz konusu hedefin İngiltere Hava Kuvvetlerine ait 'RC-135' elektronik keşif ve harp uçağı olduğu saptandı. Bu uçak, Rusya Federasyonu'nun devlet sınırını Svyatoy Nos burnu bölgesinde ihlal etti." denildi, İngiliz uçağının Rus topraklarından çıkmaya zorlandığı belirtildi.

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