İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace: Bu iddiaların sadece yarısı doğru olsa bile sonuçları 'oyun değiştirici

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, katıldığı Hava ve Uzay Gücü Konferansı’nda yaptığı konuşmasında geleceğin muharebe ortamına dikkat çekti.

Wallace konuşmasının önemli bir bölümünü Türkiye'nin Suriye'deki müdahalesi ve Libya'daki -olası- rolüne ayırırken, İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan konuşma bir çok açıdan dikkat çekici ifadeler içeriyor.

Defence Turk'te yer alan habere göre, diğer ülkelerin çıkardığı derslere bakılması gerektiğini anlatan Wallace, "Türkiye'nin 2019 ortasından beri Bayraktar TB-2 İHA'larını kullandığı Libya'da nasıl faaliyet gösterdiğine bakın." dedi.

"Bu iddiaların sadece yarısı doğru olsa bile sonuçları 'oyun değiştirici"

Wallace konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu İHA'lar, cephe hatları, tedarik hatları ve lojistik üslerine karşı istihbarat, gözetim ve keşif ve hedefleme operasyonları yürüttü. Geçen yıl Temmuz ayında Hafter’in kontrolündeki Cufra havaalanına birkaç komuta ve kontrol 'merkezinin' yanı sıra iki nakliye uçağı imha etti. Veya Türkiye’nin Suriye’ye müdahalesini ve Elektronik Harp (EH), hafif silahlı insansız hava araçları ve akıllı mühimmatları; tankları, zırhlı araçları ve hava savunma sistemlerini durdurmak için kullanmasını düşünün.

Raporlara göre Esad rejimi, 3000 asker, 151 tank, sekiz helikopter, üç İHA, üç savaş uçağı araç ve kamyonu, sekiz hava savunma sistemi ve diğer askeri teçhizat ve tesisler arasında bir karargahtan oluşan ağır kayıplar verdi. Bu iddiaların sadece yarısı doğru olsa bile sonuçları 'oyun değiştirici."

Bakan bu konuşmanın ardından İngiltere'nin Reaper'ın yerini küresel erişim sağlayan -Reaper'ın gelişmiş versiyonu- Protector İHA ile değiştirerek büyük bir vites değişimi gerçekleştireceğini işaret etti.

Örnekler ve entegrasyonun önemi

Bakan Wallace konuşmasının ilerleyen noktalarında Ukrayna’daki çatışmalara değinerek Rusya’nın Elektronik Harp uygulamalarına ve Ukraynalı personel üzerinde uyguladığı psikolojik savaşa değindi.

Wallace Rusya’nın, Ukrayna birliklerine yönelik, iletişim ve GPS sinyallerini karıştırma gibi faaliyetler icra ettiğini. Hatta Ukraynalı askerlerin şahsi telefonlarına metin göndererek psikolojik savaş uyguladığını belirtti.

Bakan Wallace, içinde bulunduğumuz çağda yeni teknoloji elde etmenin ötesinde var olan teknolojilerin "entegrasyonunun" önemini vurguladı. Bakan ayrıca Rusya ve Çin'in hipersonik silah ve siber saldırı çalışmalarına dikkat çekti.

Türkiye'nin başarılarının akademik, sektörel ve askeri boyutunun yanı sıra siyasiler arasındaki ses getirişi bu alandaki etki büyüklüğünün göz önüne serilmesi açısından büyük önem taşıyor.