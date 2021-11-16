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Spor İngiltere San Marino maç sonucu! İngiltere milli takım oyuncuları kim?
Spor

İngiltere San Marino maç sonucu! İngiltere milli takım oyuncuları kim?

2022 Dünya Kupası'na direkt gidecek takımlar arasında yer alan İngiltere Arnavutluk'u 5-0 mağlup eden etmişti. 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İngiltere, San Marino ile oynadığı maçta gole doymadı. İngiltere, San Marino'yu 10-0 mağlup etti. Peki İngiltere milli takım oyuncuları kim? İngiltere milli takımı kadrosunda kim var?

Yeniakit Publisher
2021-11-16 15:09:00 - 2021-11-16 15:11:01
İngiltere San Marino maç sonucu! İngiltere milli takım oyuncuları kim?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubunda Dünya Kupası finallerine katılmayı daha önceden garantileyen İngiltere, San Marino'ya konuk oldu. Zayıf rakibine gol yağdıran İngiltere karşılaşmadan 10-0 galip ayrıldı. 6. dakikada Harry Maguire ile skor 1-0 olurken 15. dakikada Filippo Fabbri kendi kalesine attı ve dört golle Harry Kane yıldızlaştığı maçın ilk yarısı 6-0 sona erdi. İkinci yarıda da goller devam etti. 58'de Arsenal'in genç yıldızı Emile Smith Rowe 7-0 yaptı. 69. dakikada Tyrone Mings farkı sekize çıkaran golü attı. 78'de Tammy Abraham ve 79'de Bukayo Saka maçın skorunu belirledi: 10-0

San Marino'da Dante Carlos Rossi, 68. dakikada kırmızı kart gördü. Maç sonucuna göre, İngiltere puanını 26 yaparken San Marino grupları puansız bitirdi. Öte yandan İngiltere 57 yıl sonra ilk kez 10 gollü bir galibiyet elde etti. 1964 yılında İngiltere, ABD'yi 10-0 mağlup etmişti.

ingiltere milli takım kadrosu

İngiltere milli futbol takımı 

İngiltere'yi ulusal organizyasyonlarda temsil eden futbol takımıdır ve İngiltere Futbol Federasyonu tarafından yönetilmektedir. 1872 yılında kurulmasıyla dünyanın en eski millî takımı unvanına sahiptir. İngiltere'de oynanan maçlar genelde Wembley Stadyumu'nda oynanmaktadır. Futbolun beşiği diye adlandırılan İngiltere Dünya'da millî takımlar arasında ilk resmî futbol maçını 1872'de İskoçya ile oynamış, karşılaşma 0-0 berabere sonuçlanmıştır.

İngiltere milli takım maçları

1966 yılında FIFA Dünya Kupası finalinde Almanya'yı mağlup eden İngiltere tarihindeki tek Dünya Şampiyonluğu'nu kazanmıştır. Avrupa Şampiyonluğu'nu kazanma şansını iki kere yarı finalde kaybeden İngiltere millî takımı, en farklı galibiyetini 1882 yılında İrlanda'yı 13-0 yenerek elde etmiştir.

İngiltere milli takım oyuncuları

Harry Maguire, Emile Smith Rowe, Bukayo Saka, Tyrone Mings, Tammy Abraham.

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