  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: "İngiltere'de de Kovid-19 vakaları tekrar artıyor"
Aktüel

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: "İngiltere'de de Kovid-19 vakaları tekrar artıyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-29 18:17:41 -
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: "İngiltere'de de Kovid-19 vakaları tekrar artıyor"

LONDRA (AA) - İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkesinde de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tekrar arttığını belirterek, "Ülkede gelecek hafta okulların yeniden açılmasıyla salgının yayılmasını durdurmada zorluk yaşayabiliriz." dedi.

Bakan Hancock, Times gazetesine yaptığı açıklamada, ülkesinin kış aylarında daha geniş karantina uygulamalarıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

İnsanların kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirmesiyle Kovid-19 vakalarında ciddi artış yaşanabileceğine dikkati çeken Hancock, dünyanın farklı bölgelerinde salgında ikinci dalganın açıkça görüldüğünü ifade etti.

Hancock, "Bu, çok ciddi bir tehdit. İngiltere'de de Kovid-19 vakaları tekrar artıyor. Ülkede gelecek hafta okulların yeniden açılmasıyla salgının yayılmasını durdurmada zorluk yaşayabiliriz. Kış aylarında kendimizi ciddi vaka artışıyla mücadele içinde bulabiliriz. Kapsamlı yerel ve ulusal karantina uygulamaları devreye girebilir." degerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 aşısının gelecek yıl içinde hazır olabileceğinin öngörüldüğünü belirten Hancock ancak daha yakın zamanda aşı konusunda güzel haberler almayı umut ettiğini vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Turkcell Akademi’nin fark oluşturan programlarına uluslararası iki ödül
Teknoloji

Turkcell Akademi’nin fark oluşturan programlarına uluslararası iki ödül

Turkcell Akademi’nin finansal gelişim ve liderlik odaklı iki eğitimi, dünyanın en prestijli kurumsal organizasyonlarından Brandon Hall Excel..
Macron: Bunu yaparsak sivil savaş çıkar
Dünya

Macron: Bunu yaparsak sivil savaş çıkar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'ın bölgesel güçlerin çalkantılarına bırakılması durumunda sivil savaş çıkacağını iddia etti. ..
Teslimat tamamlandı! Türk zırhlı araçları o ülkede
Ekonomi

Teslimat tamamlandı! Türk zırhlı araçları o ülkede

Türk Savunma Sanayii bir ihracatı daha başarıyla gerçekleştirdi. Zırhlı kara aracı üreticisi FNSS, zırhlı araçlarını Umman'a gönderdi. ..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı