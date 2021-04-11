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Dünya İngiltere Prensi Philip'in ölümüyle ilgili ortalığı karıştıran iddia!
Dünya

İngiltere Prensi Philip'in ölümüyle ilgili ortalığı karıştıran iddia!

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’in hayatını kaybetmesinin ardından çok sayıda spekülasyon da ortaya atıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 07:23:00 -
İngiltere Prensi Philip'in ölümüyle ilgili ortalığı karıştıran iddia!

Sarayın önünde toplananlar, Prens Philip'in koronavirüsü aşısı yüzünden ölüp ölmediğine yönelik otopsi yapılması çağrısında bulundu.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in Windsor Kalesi'nde 99 yaşında hayatını kaybetmesi İngiliz halkını yasa boğdu. Prens Philip'in ölüm haberini alan İngiliz halkı Buckingham Sarayı’nın önünde toplandı. Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle sarayın etrafındaki bölgelere çiçek bırakılmaması yönündeki uyarılar göz ardı edilerek, sarayın kapısı dahil birkaç noktaya yüzlerce çiçek bırakıldı.

Sarayın önünde toplanan kalabalığın arasındaki bir kişinin, Prens Philip'in hayatını kaybetmesi ile Covid-19 aşısı arasında bir bağlantı olabileceğine ilişkin iddialarda bulunması dikkat çekti.

İsmini Heiko Khoo olarak açıklayan adam, “Birkaç ay sonra aşı olmalıyız ama hangi aşıyı olacağımızı bilmiyoruz. AstraZeneca aşısı mı olacağız? Bu aşı sağlığımıza zarar verecek mi ya da herhangi bir soruna yol açacak mı bilmiyoruz. Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip bir süre önce aşı olmuştu. Prens Philip'in ölümünün aşıdan kaynaklı olup olmadığını bilmeye ihtiyacımız var. Aşı olanlar arasında hayatını kaybedenler oldu. Ölümlerin aşıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını yalnızca otopsi ile öğrenebiliriz” ifadelerini kullandı.

Cenazesi 17 nisan’da yapılacak

Prens Philip için 17 Nisan’da Windsor’daki St George Şapeli’nde düzenlenecek cenaze töreninin corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirlere uygun olarak yapılacağı açıklandı.

Prens Philip’in daha sonra Windsor Kalesi arazisindeki Frogmore Bahçeleri'ne gömülmesi bekleniyor.

28 gün hastanede kaldı

Prens Philip, 16 Şubat’ta “kendini iyi hissetmediği” gerekçesiyle Kral VII. Edward Hastanesi’ne kaldırılmış ancak 1 Mart’ta ambulansla St Bartholomew Hastanesi’ne nakledilmişti. Prens Philip, iyileşme sürecinin ve tedavisinin devamı amacıyla yeniden Kral VII. Edward Hastanesi’ne getirilmişti. Kalp ameliyatı geçirdiği açıklanan Edinburgh Dükü, iki hastanede toplam 28 gün geçirdikten sonra taburcu olmuştu.

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Yorumlar

Şağpel

St. George Şapel' i değil abicim; 'çepıl'; fransız değiller bunlar, ayrıca türk de değiller
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OSMANLI TORUNU

BİKERE BUNLARA ÖLDÜ DEMİYELİM GEBERDİ DİYELİM, ÇÜNKÜ BUNLAR BİZLERİN EZELİ DÜŞMANLARI,, BUNLARA İNGİLİZ BİLE DEMEK YANLIŞ ÇÜNKÜ BUNLARIN SOYLARI BİLE BELLİ DEĞİL , BU GEBEREN SOYU BİR YUNAN DEDELERİ ANNE ANNE ANNELERİ BİLMİYORSU İSVEÇ ,,DENİMARKA,, 2 KRALİÇE ELİZEBETH İSE ALMAN ASILLI ,,YANİ KİMİZ ELİ KİMİN CEBİNDE(((( BU SOYSUZ İNGİLİZLER ZATEN MİLLET OLAMAZLAR ,,MİLLET OLMAK İÇİN SOYUN VE DİLİN BİR OLMASI GEREK BİZ.(( TÜRKLER )) SOYUMUZ 15 BİN SENEDEN BERİ TEK TÜRK SOYUNDAN VE TEK DİL TÜRK,,BİZLER MİLLETİZ..ALMANLAR ,,FRANSIZLAR,,ARAPLAR MİLLET AMA İNGİLİZLER OLAMAZ,, OLMADIKLARI İÇİN ,,,ŞEYTAN RUHLARI VE AKILLARI VAR,,,
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