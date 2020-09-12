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Spor İngiltere Premier Lig'in açılış maçında kazanan Arsenal
Spor

İngiltere Premier Lig'in açılış maçında kazanan Arsenal

Yeniakit Publisher
2020-09-12 16:48:56 -
İngiltere Premier Lig'in açılış maçında kazanan Arsenal

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'de 2020-21 sezonunun açılış maçında Arsenal, deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup etti.

Craven Cottage Stadı'nda oynanan birinci hafta karşılaşmasının ilk yarısını Arsenal, Alexandre Lacazette'nin 8. dakikada attığı golle 1-0 önde kapadı. Fransız futbolcu, İngiltere Premier Lig'de 2017-18'in ardından bir kez daha sezonun ilk golüne imza atarak bunu başaran tek oyuncu oldu.

İkinci devrede de ataklarını sürdüren Arsenal, 49. dakikada Gabriel Magalhaes, 57. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'ın ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Arsenal'de Mesut Özil kadroda yer almazken, geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Mısırlı futbolcu Muhammed Elneny ise 90 dakika boyunca sahada kaldı.

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