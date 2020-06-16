  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

İngiltere Premier Ligi TV+’ta geri dönüyor

Avrupa’nın en değerli futbol liglerinden olan İngiltere Premier Ligi, Türkiye’nin en çok izlenen dijital TV platformu TV+’ta geri dönüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 14:24:08 -
İngiltere Premier Ligi TV+’ta geri dönüyor

Avrupa’nın en değerli futbol liglerinden olan İngiltere Premier Ligi, Türkiye’nin en çok izlenen dijital TV platformu TV+’ta geri dönüyor.


Türkiye’nin en çok izlenen dijital televizyon platformu TV+, futbolseverlerin İngiltere Premier Lig özlemine son veriyor. Erteleme maçları dahil ligin 30. haftasında oynanacak 12 maç canlı yayınlarla sporseverlerle buluşuyor. Erteleme karşılaşmasında şampiyonluk umutlarını taze tutmak isteyen Manchester City, evinde Arsenal’i ağırlıyor. 17 Haziran Çarşamba günü saat 22.15’te başlayacak karşılaşma hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilecek.


Premier Lig’de 30 yıl aradan sonra şampiyon olmaya çok yakın olan lider Liverpool, 30’uncu hafta mücadelesinde TV+’ta sahne alacak. Kırmızılar, 21 Haziran Pazar günü Merseyside Derbisi’nde Everton’la karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele saat 21.00’de başlayacak.



TV + canlı yayınları:



17 Haziran Çarşamba


20.00 Aston Villa - Sheffield Unt.


22.15 Manchester City - Arsenal



19 Haziran Cuma


20.00 Norwich City - Southampton


22.15 Tottenham - Manchester United



20 Haziran Cumartesi


14.30 Watford - Leicester City


17.00 Brighton - Arsenal


19.30 West Ham United - Wolverhampton


21.45 Bournemouth - Crystal Palace



21 Haziran Pazar


16.00 Newcastle United - Sheffield United


18.15 Aston Villa - Chelsea


21.00 Everton - Liverpool


21.45 Bournemouth - Crystal Palace

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı