İngiltere Premier Ligi TV+’ta geri dönüyor

Avrupa’nın en değerli futbol liglerinden olan İngiltere Premier Ligi, Türkiye’nin en çok izlenen dijital TV platformu TV+’ta geri dönüyor.

Türkiye’nin en çok izlenen dijital televizyon platformu TV+, futbolseverlerin İngiltere Premier Lig özlemine son veriyor. Erteleme maçları dahil ligin 30. haftasında oynanacak 12 maç canlı yayınlarla sporseverlerle buluşuyor. Erteleme karşılaşmasında şampiyonluk umutlarını taze tutmak isteyen Manchester City, evinde Arsenal’i ağırlıyor. 17 Haziran Çarşamba günü saat 22.15’te başlayacak karşılaşma hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilecek.

Premier Lig’de 30 yıl aradan sonra şampiyon olmaya çok yakın olan lider Liverpool, 30’uncu hafta mücadelesinde TV+’ta sahne alacak. Kırmızılar, 21 Haziran Pazar günü Merseyside Derbisi’nde Everton’la karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele saat 21.00’de başlayacak.

TV + canlı yayınları:

17 Haziran Çarşamba

20.00 Aston Villa - Sheffield Unt.

22.15 Manchester City - Arsenal

19 Haziran Cuma

20.00 Norwich City - Southampton

22.15 Tottenham - Manchester United

20 Haziran Cumartesi

14.30 Watford - Leicester City

17.00 Brighton - Arsenal

19.30 West Ham United - Wolverhampton

21.45 Bournemouth - Crystal Palace

21 Haziran Pazar

16.00 Newcastle United - Sheffield United

18.15 Aston Villa - Chelsea

21.00 Everton - Liverpool

21.45 Bournemouth - Crystal Palace