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Spor

İngiltere Premier Lig'de Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerden birinin ismi belli oldu

Yeni tip koronavirüse yakalanan 6 kişiden biri Burnley'in yardımcı antrenörü Ian Woan

Yeniakit Publisher
2020-05-19 23:06:06 -
İngiltere Premier Lig'de Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerden birinin ismi belli oldu

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 6 kişiden birinin Burnley'in yardımcı antrenörü Ian Woan olduğu açıklandı.

Burnley Kulübü, Woan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve evinde 7 günlük karantinaya girdiğini duyurdu.

Herhangi bir semptom göstermeyen İngiliz antrenöre 25 Mayıs'ta yeniden Kovid-19 testi yapılacağı belirtildi.

Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan testlerde, isimleri verilmeyen 3 kulüpten 6 kişinin sonucunun pozitif çıktığı açıklanmıştı.

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