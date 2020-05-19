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Spor

İngiltere Premier Lig'de 6 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 18:34:57 -
İngiltere Premier Lig'de 6 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 6 kişide virüse rastlandı.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 17-18 Mayıs tarihlerinde 748 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

Ligdeki 3 kulüpten 6 kişinin test sonucu pozitif çıkarken, bu isimlerin 7 gün karantinada kalacağı belirtildi.

Testi pozitif çıkan kişilerin isimleri ve kulüpleri hakkında bilgi verilmeyeceği kaydedildi.

Premier Lig'de daha önce Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi ve Brighton & Hove Albion'da forma giyen 3 oyuncu koronavirüse yakalanmıştı.

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