İngiltere Premier Lig'de 16 koronavirüs vakası
Dünyanın en çok takip edilen futbol liglerinden biri olan İngiltere Premier Lig'de 16 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 16 kişinin sonucu pozitif çıktı.
Premier Lig'in internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 11-17 Ocak tarihlerinde uygulanan 3 bin 115 test sonucunda 16 pozitif vaka tespit edildi.
Protokoller gereği Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri açıklanmazken, testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor.