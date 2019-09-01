Premier Lig’in 4. haftası soluksuz izlenecek Tottenham Arsenal maçı ile devam ediyor. Karşılaşmayı izlemek isteyenleri hangi kanalda, saat kaçta başlayacağı araştırdığı, Premier Lig'in 4. haftasında karşı karşıya gelen Tottenham Arsenal arasında 1 Eylül Pazar günü Emirates Stadı’nda Türkiye saati ile 18.30’da başladı. Peki İngiltere Premier Lig Arsenal Tottenham maç sonucu ne? İşte detaylar...

Arsenal Tottenham maç sonucu

Arsenal 1 - 2 Tottenham Hotspur

Arsenal Tottenham maç detayları

İşte maçın dakika dakika detayları...

Maçın hakemi ilk yarının son düdüğünü çaldı.

45+2'

Golde asisti yapan oyuncu Nicolas Pepe.



45+2'

Gol! Emirates Stadyumu stadyumunda oynanan maçta Alexandre Lacazette farkı azaltan golü attı.



45+1'

1. Devre sonuna eklenen süre 2 dakika.



45+1'

Gole yaklaşan takım Arsenal oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Pierre-Emerick Aubameyang. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.



44'

Tottenham takımında Moussa Sissoko çektiği şutta kaleyi bulamıyor.



44'

Emirates Stadyumu stadında, Tottenham takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.



43'

Arsenal takımında Nicolas Pepe kaleyi tutan şutunda golü bulamıyor.



42'

Ofsayt! Tottenham takımında Son Heung-min topla buluşuyor ancak yardımcı hakemin bayrağı havada.



40'

Gol! Deplasman takımı Harry Kane ile bulduğu penaltı golüyle farkı açıyor. Durum şimdi 0-2.



39'

Penaltı! Emirates Stadyumu Stadı'nda hakem düdüğünü penaltı kararı için çalıyor. Tottenham penaltıyı kazanan ekip.



38'

Tottenham için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Christian Eriksen.



36'

Harry Kane, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak Londra şehrinde skor değişmedi.



33'

Emirates Stadyumu stadında, Lucas Torreira sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.



32'

Sarı kart! Tottenham takımı sarı kart gören taraf. Kartı gören oyuncu Erik Lamela.



30'

Korner kazanan takım Arsenal. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Nicolas Pepe.



29'

Emirates Stadyumu stadında, Arsenal takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.



28'

Sarı kart! Atkinson,Martin sarı kartını Danny Rose için kullandı.



27'

Nicolas Pepe şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Emirates Stadyumu Stadı'nda skor değişmedi.



24'

İsabetsiz şut! Arsenal Lucas Torreira ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.



24'

Arsenal takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Nicolas Pepe.



23'

Maçta heyecanlı anlar. Nicolas Pepe şutunu çekiyor ancak top Tottenham savunmasından dönüyor.



21'

Emirates Stadyumu Stadı'nda yan hakemin ofsayt bayrağı havada. Bayrak, ev sahibidan Alexandre Lacazette için kalkıyor.



19'

Emirates Stadyumu stadında, Erik Lamela sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.



18'

Tottenham takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Son Heung-min.



15'

Christian Eriksen kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.



10'

Gol! Tottenham Christian Eriksen ile 0-1 öne geçti.



10'

Erik Lamela çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.



10'

Arsenal takımı golü bulabilirdi ama Alexandre Lacazette çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.



6'

Emirates Stadyumu Stadı'nda Arsenal atağı. Şutu çeken oyuncu Ainsley Maitland-Niles ancak top Tottenham savunmasınca karşılanıyor.



5'

Maçın hakemi Atkinson,Martin, Arsenal takımı lehine köşe atışı kararı verdi.



1'

Emirates Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Nicolas Pepe ancak isabet yok.



1'

Ve maçın hakemi maçı başlatan düdüğü çaldı.



Takımların ilk 11'leri belli oldu.



Pierre-Emerick Aubameyang 2 golle Arsenal takımının en golcü futbolcusu. Harry Kane ise Tottenham adına 2 gol kaydetti.



Geçen sezonun maçları: 4-2 (Arsenal ev sahibi) ; 1-1 (Tottenham ev sahibi).



Her iki takımın kendi aralarında oynadığı toplam 30 maçta, Arsenal kendi sahasında 16 maç kazandı, 12 maç beraberlik ile sonuçlandı, Tottenham ise 2 galibiyet alabildi. Takımların gol averajlarına bakıldığında 56-28 ile Arsenal takımının üstünlüğü görülmektedir.