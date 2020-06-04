  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

İngiltere Parlamentosu'nda koronavirüs paniği: Testi pozitif çıktı

İngiltere Parlamentosu'nda koronavirüs paniği yaşandı. Avam Kamarası'nda konuşması sırasında sık sık terini ve burnunu sildiği görülen İngiltere Ekonomi Bakanı Alok Sharma'ya koronavirüs testi yapıldı. Sharma'nın testi pozitif çıkınca yakın temasta bulunanların 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alması gerektiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 16:27:00 -
İngiltere Parlamentosu'nda koronavirüs paniği: Testi pozitif çıktı

İngiltere Parlamentosu'nda corona virüs paniği yaşandı. Avam Kamarası'nda konuşması sırasında terini ve burnunu sildiği görülen İngiltere Ekonomi Bakanı Alok Sharma'ya koronavirüs testi yapıldı.

İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın dünkü oturumunda hareketli anlar yaşandı. Ekonomi Bakanı Alok Sharma parlamentoda konuşma yaptığı sırada terleyerek, sürekli elini yüzüne götürmesi parlamentoda paniğe neden oldu.

Konuşmasını sık sık bölmek zorunda kalan Sharma burnunu çekmeye çalışınca sağlık ekipleri olaya müdahale etti. İngiliz Bakan Sharma'ya koronavirüs testi yapıldı.

Öte yandan Sharma'nın testinin pozitif çıkması durumunda "yakın temaslarının" 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alması gerektiği belirtildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı