İngiltere Parlamentosu'nda 'İsrail' tartışması!

Ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Tahir Ali, Başbakan Rishi Sunak'ı elinde masum sivillerin kanı olmakla suçladı.

İskoçya Ulusal Partisinin (SNP) İngiltere Parlamentosundaki lideri Stephen Flynn, Sunak'a, "Dün akşam Muhafazakar Parti milletvekilleri kendi aralarında kavga ederken halk ITV'de yayımlanan Gazze'de beyaz bayrakla yürüyen silahsız kişilerin İsrail ordusu tarafından vurularak öldürüldüğü görüntüleri izledi. Bu bir savaş suçu değil midir?" diye sordu.

Sunak cevabında, "Uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması gerektiği ve sivillerin korunması gerektiğini açıkça söyledik. Bu konuyu (İsrail) Başbakan Binyamin Netanyahu'ya da söyledim. Dışişleri Bakanı da bu hafta bölgeye giderek bunu dile getirecek." ifadelerini kullandı.

Flynn, Sunak'ın açıklamasına, "İngiltere Başbakanından kürsüye çıkarak burada bulunanlara ve herkese beyaz bayraklarla yürüyen silahsız kişilerin vurulmasının savaş suçu olduğunu söylemesini beklemek mantıksız değildir." sözleriyle karşılık verdi.

Geçen haftalarda postane çalışanlarının bir yazılım hatası yüzünden hırsızlıkla suçlanıp çeşitli cezalar almasını işleyen ITV dizisi "Mr Bates vs The Post Office" dizisinin parlamentoda tartışılmasını hatırlatan Flynn, "Parlamento, aynı aciliyeti bu ITV haberine de gösterecek ve ateşkesi destekleyecek mi?" diye sordu.

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Sunak, bu soruyu da, "Kimse bu çatışmanın gereğinden daha da uzun sürmesini istemiyor." sözleriyle cevapladı.

Hamas'ı hedef aldı!

Sürdürülebilir ateşkes için Hamas'ın elindeki esirleri serbest bırakması, Gazze yönetiminden ayrılması, İsrail için tehdit olmaktan çıkması ve Gazze yönetimini Filistin yönetimine devreden bir anlaşma imzalaması gerektiğini söyleyen Sunak, "Bunlar bizim savunduklarımız ve üzerine çalıştıklarımız. İnanıyorum ki birçok önemli müttefikimiz de böyle düşünüyor." dedi.

'Artık kabul et' çağrısı!

SNP milletvekili Anum Qaiser ise dünyanın birçok yerinde iklim krizinin sonucu olarak kıtlığın baş gösterdiğini belirterek, "Dünyanın en kötü açlık krizi İsrail'in devam eden ablukası nedeniyle Gazze'de yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Qaiser, dünyada açlıktan ölmenin kıyısında olan insanların yüzde 95'inin Gazze'de yaşadığına ilişkin raporu paylaşarak, açlığın İsrail tarafından bir silah olarak kullanıldığını ve bunun bir savaş suçu olduğunu söyledi.