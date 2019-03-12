İngiltere Parlamentosu, ikinci kez Brexit Anlaşmasını reddetti İngiltere Parlamentosu, Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit Anlaşmasını ikinci kez reddetti.

İngiltere Parlamentosu, Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit Anlaşmasını ikinci kez reddetti.



İngiltere Başbakanı Theresa May’in AB ile vardığı Brexit Anlaşması bugün bir kez daha parlamentoda oylandı. Parlamentodaki 242 milletvekili "Evet", 391 milletvekili ise "Hayır" oyu kullandı. Anlaşmanın ikinci kez reddedilmesi İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecini daha da karmaşık hale getirdi.

Parlamento Ocak ayında da anlaşmayı 202’ye karşı 432 oyla reddedilmişti.

Öte yandan, İngiliz Parlamentosu yarın akşam ülkenin 29 Mart’ta AB’den anlaşma olmadan ayrılıp ayrılmamasını oylayacak.

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