İngiltere Milli Takımı şokta! Dünya Kupası'nda kalan maçlarda forma giyemeyecek
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İngiltere Milli Takımı futbolcusu Jordan Henderson, 2026 Dünya Kupası'nda Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldikleri maçın ardından sakatlandı. Maçın ardından reklam panolarının üzerinden atlarken bileğinden sakatlanan 36 yaşındaki futbolcu ameliyat edilecek.
İngiliz futbolcu Henderson, Dünya Kupası'nda kalan maçlarda forma giyemeyecek.Karşılaşma sonrası tribündeki taraftarlarla galibiyeti kutladıktan sonra sahaya dönmek için reklam panolarının üstünden atlamak isteyen 36 yaşındaki oyuncu, dengesini kaybederek sol kolunun üzerine düştü.
Sahadan sedyeyle ayrılan ve oksijen takviyesi alan futbolcunun bileğinden ameliyat edileceği ve turnuvanın geri kalanında forma giyemeyeceği kaydedildi.
İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Jordan'ın bileğinden sakatlanmasından dolayı üzgünüm. Oldukça ciddi. Hastanede. Sürecin nasıl işleyeceğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
Henderson, grup aşamasında Panama karşısında sonradan oyuna girmişti.