İngiltere Meteoroloji Dairesi'nden iklim değişikliği uyarısı
İngiltere Meteoroloji birimi Met Office, iklim değişikliği nedeniyle 2040 yılından itibaren ülkenin pek çok bölgesine kar yağmayacağı uyarısında bulundu.
İngiltere'nin meteoroloji dairesi Met Office, iklim değişikliğine ilişkin çarpıcı bir rapor yayınladı. Raporda, iklim değişikliği nedeniyle 2040 yılından itibaren ülkenin pek çok bölgesine kar yağmayacağı uyarısı yapıldı.
2040'lı yıllarda Güney İngiltere'nin çoğunun artık sıfırın altında sıcaklıklara ulaşamayacağı ön görülürken, 2060'lı yıllarda yalnızca Kuzey İskoçya ve yüksek bölgelerin soğuk günler yaşayacağı belirtildi.
Söz konusu analizin karbon emisyonlarının hızlandırılmasına dayandığını söyleyen Met Office Dairesi'nde görevli kıdemli bilim insanı Dr. Lizzie, bu yüzyılın sonunda en yüksek rakımdaki bölgeler dışında çok fazla karın tamamen kaybolacağını aktardı.