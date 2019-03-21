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İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

İngiltere Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada politika faiz oranının yüzde 0,75'te tahvil alım hedefinin ise 435 milyar sterlinde bırakıldığı bildirildi

21 Mart 2019 Perşembe 16:50
İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

LONDRA (AA) – İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faiz oranını yüzde 0,75 seviyesinde bıraktı.

İngiltere Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada politika faiz oranının yüzde 0,75 seviyesinde, tahvil alım hedefinin ise 435 milyar sterlinde bırakıldığı bildirildi.

Para Politikası Kurulu (PPK) tutanaklarında, politika faiz oranı ve tahvil alım hedefinin sabit tutulması kararlarının oy birliği ile alındığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca İngiltere’nin 2019 yılı ilk çeyrek büyüme tahmininin yüzde 0,2’den 0,3’e yükseltildiği de hatırlatıldı.Tutanaklarda Brexit’ten kaynaklan belirsizliğin kısa vadeli ekonomik aktiviteler ve yatırımlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğine vurgu yapıldı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecine ilişkin beklentilerdeki değişimin İngiliz varlıklarında ve özellikle İngiliz sterlininde oynaklığa yol açtığı bildirilirken bankanın İngiltere’deki şirketlere yönelik yaptığı bir ankete göre de şirketlerin yüzde 80’nin anlaşmasız bir çıkış senaryosuna hazırlandığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:50
  1. İngiltere
  2. İngiltere Merkez Bankası
  3. Londra
  4. Politika faizi

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