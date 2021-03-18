  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası, para politikası faiz oranını yüzde 0,1 seviyesinde korudu.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 16:10:00 -
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası’ndan para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, bankanın faiz oranını yüzde 0,1 seviyesinde koruduğu, 875 milyar sterlin seviyesindeki varlık alım programını ise değiştirmediği kaydedildi.

Bankanın Para Politikası Kurulu tutanaklarında her iki kararın da kurulun üyelerinin oy birliği ile alındığı belirtildi.

Tutanaklarda, bir önceki PPK toplantısına kıyasla şu anda küresel ekonomik büyüme beklentilerinin görece daha yüksek olduğu, ABD’deki mali teşvik paketinin küresel ekonomik görünümü dikkate değer şekilde olumlu etkilemesinin beklendiği bildirildi.

Aşılama sürecine ilişkin olumlu gelişmelerin etkisiyle son dönemde gelişmiş ekonomilerde devlet tahvillerinin getirilerinde sert bir artışın yaşandığının belirtildiği tutanaklarda, bu süreçte riskli varlıkların direnç göstermeye devam ettiği hatırlatıldı.

Tutanaklarda aşılama sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesinin etkisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında düşüşün yaşandığı belirtilirken, olumlu gelişmelerin dışında ülkede kısıtlamaların bir önceki toplantıda öngörülenden daha hızlı bir şekilde kaldırılabileceği belirtildi.

Tutanaklarda, İngiltere’de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) 2021 yılının ocak ayında yüzde 2,9 seviyesinde daraldığının altı çizilirken son dönemde kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin pozitif gelişmelerin etkisiyle, 2021 yılının ikinci çeyreğinde daha güçlü bir büyümenin görülebileceği belirtildi.

Tutanaklarda, 2021 yılının bahar aylarında enflasyonun bankanın hedef seviyesi olan yüzde 2'ye doğru yavaşça yükselmesinin beklendiği ve ekonomik görünümün, özellikle salgından çıkış sırasında talep ve arzdaki istikametin halen belirsizliğini koruduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Masumlar Apartmanı'nda şok ifşa! Ezgi Mola paylaştı: Yeni bölümde...
Medya

Masumlar Apartmanı'nda şok ifşa! Ezgi Mola paylaştı: Yeni bölümde...

Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde Naci'nin ayrıldığı yönündeki iddialar sonrası oyuncu Ezgi Mola'dan bomba bir ifşa geldi.
Hafter'den sürpriz 'Türkiye' kararı!
Dünya

Hafter'den sürpriz 'Türkiye' kararı!

Libya'da darbeci Hafter'e bağlı sözde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, elinde tuttuğu limanlara gönderdiği yazıda, Türk bayrağı taşıyan ticari ..
Gelecek Partisi bu kez fena karıştı!
Siyaset

Gelecek Partisi bu kez fena karıştı! "Bize istifa etmekten başka çare bırakmadılar"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gelecek Partisi İlçe Başkanı Albuz Altıok ve 11 yönetim kurulu üyesi, partilerinden istifa etti. Altıok, "Muğla i..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay