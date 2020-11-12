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Ekonomi İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'den aşı açıklaması:
Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'den aşı açıklaması:

“Aşı ne kadar erken kullanıma girerse, (ekonomi için) o kadar pozitif olur" - "Kovid 19’dan çıkış yolunun bulunmasıyla, daha çok işletme finansal anlamda ayakta kalabilir"

Yeniakit Publisher
2020-11-12 19:28:34 -
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'den aşı açıklaması:

LONDRA (AA) – İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilmekte olan potansiyel aşıların, küresel ekonominin daha hızlı toparlanmasını sağlayabileceğini söyledi.

Financial Times gazetesi tarafından düzenlenen “Küresel Yönetim Kurulu” adlı video konferansa katılan Bailey, son dönemde hız kazanan aşı çalışmalarının olası ekonomik etkilerini değerlendirdi.

Bailey, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının ekonominin hızlı bir şekilde toparlanmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

BoE Başkanı Bailey, “Aşı ne kadar erken kullanıma girerse, (ekonomi için) o kadar pozitif olur. Öncelikle, Kovid 19’dan çıkış yolunun bulunmasıyla, daha çok işletme finansal anlamda ayakta kalabilir. Salgının süresinin azaltmasıyla aksi halde ayakta kalamayacak şirketler ayakta kalabilmiş olur.” ifadelerini kullandı.

Bailey, aşının uygulanmaya başlamasıyla insanların çalışma şekilleri ve alışveriş tercihleri gibi uzun vadeli ekonomik yapısal değişimlerin ne derecede kalıcı olacağının da ortaya çıkacağını belirtti.

Kovid-19’a karşı aşı çalışmalarının uygulanmasıyla ayrıca küresel ekonominin diğer büyük resesyonlardan bu kez ayrışabileceğini söyleyen Bailey, aşıların deneme süreçlerinin tamamlanması ve uygulamaya girmesi için bir miktar daha sürenin gerektiğini, bu yüzden de temkinli olmakta fayda olduğunu söyledi.

İngiliz ekonomisi, bu yılın 3. çeyreğinde yüzde 15,5 büyüme kaydetmişti.

Öte yandan ülke ekonomisin büyüklüğü, salgın öncesindeki durumuna kıyasla halen yüzde 8,2 daha küçük.

İngiltere'de eylül ayı itibarıyla işsizlik yüzde 4,5 seviyesinden yüzde 4,8'e yükselmiş, toplam 243 bin kişi işini kaybetmişti.

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