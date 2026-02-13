İngiltere kıyılarında uzaylı paniği: Sahile vuran midyeler şaşkınlık oluşturdu

İngiltere’nin Dorset kıyıları, bugünlerde görenleri hayrete düşüren, sanki başka bir gezegenden gelmiş gibi duran tuhaf bir manzaraya ev sahipliği yapıyor. Studland Bay sahiline vuran, etsi uzantıları ve tek ayaklı yapılarıyla dikkat çeken bu canlılar, ilk bakışta fantastik filmlerdeki yaratıkları andırıyor.

Kumların üzerine yayılan binlerce garip varlık, bölge sakinleri arasında hem merak hem de şaşkınlık yarattı. Hatta bazıları, bu durumu "uzaylı istilasına" benzetti. Ancak kısa sürede anlaşıldı ki, bu gizemli manzara aslında deniz tabanının derinliklerinden gelen "Su Samuru Midyeleri"nden başkası değil.

Normal şartlarda kumun metrelerce altında, insan gözünden uzak bir yaşam süren bu midyeler, oldukça korunaklı bir tür olarak biliniyor. Bölgeyi son haftalarda etkisi altına alan şiddetli doğu rüzgarları ve dev dalgalar, deniz yatağını adeta bir kepçe gibi kazıyarak bu canlıları yuvalarından kopardı. National Trust yetkilileri, sahilde bir gemi enkazıyla birlikte bu devasa midye yığınının kıyıya vurmasını son yılların en sıra dışı doğa olaylarından biri olarak tanımlıyor. Oval kabukları ve beslenmek için kullandıkları uzun sifonlarıyla dikkat çeken canlılar, dalgaların gücüne karşı koyamayarak bu trajik yolculuğa sürüklendi.

DOĞAL DÖNGÜNÜN ACIMASIZ AMA GEREKLİ YÜZÜ

Kıyıya vuran binlerce midyenin büyük bir kısmı maalesef hayatını kaybetti. Uzmanlar, hayatta kalanların ise kuma tekrar gömülme şanslarının oldukça düşük olduğunu ve denize dönseler bile hayatta kalmalarının zor olduğunu belirtiyor. Dorset Yaban Hayatı Vakfı tarafından yapılan incelemeler, midyelerin yaklaşık yedi yaşında olduğunu ortaya koydu. Bu veri, bölgedeki deniz yaşamının son yıllarda ne kadar sağlıklı bir şekilde geliştiğinin açık bir kanıtı. En son 2018 yılında yaşanan benzer bir felaketin ardından popülasyonun bu denli toparlanmış olması, ekosistemin direncini gözler önüne seriyor.

Bölge halkı, sahilde gördükleri bu "tuhaf şeylerin" aslında devasa midyeler olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Birçok kişi bu kadar çok canlının telef olmasından dolayı üzüntü duyuyor. Ancak bilim insanları, bu tarz olayların deniz ekosisteminin sert ama doğal bir parçası olduğunu hatırlatıyor. Kıyıdaki bu can kaybı trajik görünse de kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan kıyı kuşları için eşsiz bir besin kaynağı sağlıyor. Yani doğa, bir taraftan can alırken diğer taraftan yaşamın döngüsünü bu şekilde sürdürmeye devam ediyor.