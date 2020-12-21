İngiltere kıtlık ile karşı karşıya

Münübe Yılmaz

Virüsün mutasyona uğradığı İngiltere, komşuları olan Fransa, İtalya, Almanya ve Hollanda’nın sınırlarını 48 saat süreyle kapatmasından sonra kıtlık ile karşıya karşıya kalabilir. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Fransa’nın sınırlarını kapatarak, İngiltere’ye gıda götüren kamyonların ülke dışına çıkışını yasaklamasından dolayı karşılaşabilecek kıtlık sorunundan dolayı bugün acil toplantı düzenledi. Yetkililer gün içerisinde mevcut durumla alakalı başka toplantılar da yapılacağını duyurarak, sorunun minimum zararla atlatılması için gerekli çalışmaların yapılacağını aktardı. İngiltere Ulaşım Bakanlığı Sekreteri ise otoyollarda ciddi bir sorunun olduğunu ve bakanlığın sınır bölgelerine yakın yerlerdeki trafiği azaltmak için çalışmalar yaptığını kaydetti. İngiltere’deki perakendeciler ise hükümet ve AB yetkililerine olası bir kıtlığı engellemek için mümkün olduğu kadar hızlı çözüm üretmeleri konusunda çağrıda bulundu.