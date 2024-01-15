İngiltere Keçiören'den daha ucuz!

Ankara Keçiören'deki bir dairenin Fransa'daki şatoyla hemen hemen aynı fiyata denk gelmesine benzer bir örnek de İngiltere'den çıktı.

Emlakçıların telefonu artık yurt dışından konut edinmeyi aklına koymuş vatandaşların çağrılarından adeta susmuyor. Yurt dışı konut edinimine yıldan yıla artan rağbet istatistiklere de yansıdı. Vergi oranları, amortisman süresi, tatil gibi imkanlar da bu artan eğilimin belirleyici detaylarından bazıları...

Yurt dışı ile yarışan konut fiyatları!

Türkiye'de konut fiyatları yurt dışındaki gayrimenkullerle yarışır hale geldi. Hal böyle olunca Türk yatırımcı da rotasını sınır dışına çevirdi. Hem daha yüksek kira getirisi hem de daha kısa amortisman süresiyle parası olan için yurt dışında yatırım cazip hale geldi.

Amorti süresinin yurt dışında çok kısa olduğunun altını çizen gayrimenkul uzmanı Elifcan Uçak, "Amorti süresi çok kısa yurt dışında. Amorti süresi Türkiye'de 30, 40 yıl. Avrupa ülkelerinde ve Arap ülkelerinde ise 9 ila 10 yıl arasında değişmekte" derken son zamanlarda telefonlarının genelde yurt dışı yatırımları için çaldığını da sözlerine ekledi.

Şato ile aynı fiyat!

Bu duruma bir örnek Ankara Keçiören'den. Bu ev 6 milyon lira. 3+ 1 daire güncel Euro kuruyla 183 bin 374 Euro ediyor.

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Bu ise ev değil adeta şato. Fransa kırsalında, fiyatı 185 bin Euro.

Bir örnek de İngiltere'den: 4 milyon 655 bin liraya ufak da olsa konut sahibi olabilmek mümkün.

Yurt dışı taşınmaz edinimi istatistiklerle de ortaya kondu: 2020 yılında yaklaşık 35 bin konut satılırken 2021 yılında bu rakam 41 bin 500 civarına yükseldi. 2023 yılına gelindiğinde ise rakamların çok daha fazla artması bekleniyor.

Kaynak: Mynet