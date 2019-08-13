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İngiltere İran’a ait petrol tankerini serbest bırakabilir

İran Denizcilik ve Limanlar Kurumu Başkan Yardımcısı Celil İslami, İngiltere tarafından Cebelitarık Özerk Yönetiminde alıkonulan İran’a ait Grace 1 adlı petrol tankerinin yakın zamanda serbest bırakılabileceğini söyledi.

13 Ağustos 2019 Salı 13:52
İngiltere İran’a ait petrol tankerini serbest bırakabilir

İran Denizcilik ve Limanlar Kurumu Başkan Yardımcısı Celil İslami, İngiltere tarafından Cebelitarık Özerk Yönetiminde alıkonulan İran’a ait Grace 1 adlı petrol tankerinin yakın zamanda serbest bırakılabileceğini söyledi.


İran Denizcilik ve Limanlar Kurumu Başkan Yardımcısı Celil İslami gazetecilere yaptığı açıklamada, Grace 1 adlı petrol tankerinin İngiltere tarafından hukuksuz bir şekilde alıkonulduğunu belirterek, Tahran yönetiminin ilk günden itibaren sorunun çözümü noktasında çalıştığını söyledi.İngiltere’nin sorunun çözümü notasında olumlu adım atmaya başladığını söyleyen İslami, İran’a ait petrol tankerinin yakın zamanda yeniden uluslararası deniz sularında faaliyetlerine başlayabileceğini belirtti.


İran’ın kendi gücünü göstermesinin ardından İngiltere’nin Grace 1 adlı petrol tankerinin serbest bırakılmasında yapıcı rol almaya başladığını kaydeden İslami, Hürmüz Boğaz’ında kurulması planlanan askeri koalisyonun başarılı olamayacağını belirtti.


İran tarafından Hürmüz Boğazından geçişi sırasında alıkonulan İngiltere’ye ait Stena Impero adlı petrol tankerine ilişkin de açıklamada bulunan Celil İslami, İran’da bulunan mürettebatın aileleri ile telefon görüşmesi yaptıklarını ve petrol tankerine ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini söyledi.


İngiltere’ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz’da Cebelitarık’ta Suriye’ye yönelik ambargoyu ihlal ettiği gerekçesiyle İran’a ait Grace 1 petrol tankerini alıkoymuştu. İran ise misilleme yaparak 19 Temmuz’da Hürmüz Boğazı’nda denizcilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere bandıralı petrol tankeri Steno Impero’yu alıkoyduğunu açıklamıştı.Sonrasında İngiltere, Avrupa Birliği (AB) deniz koruma misyonunu oluşturulması için girişimde bulunmuş AB ülkeleri ile görüşmelere başlamıştı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 13:52
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