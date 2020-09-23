İngiltere için korkutan koronavirüs uyarısı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüse karşı alınan yeni önlemlerle halkın özgürlüğünü kısıtlamayı istemediğini belirterek, salgına karşı tedbir alınmazsa çok ciddi sonuçları olacağını söyledi.

Başbakan Johnson, alınan yeni önlem kararlarıyla perşembe gününden itibaren tüm bar ve restoranların sadece masalara hizmet vereceğini ve bu yerlerin saat 22.00'de kapanacağını, maskenin mağazalar, taksiler ve konoklama yerlerde zorunlu olacağını belirterek, pazartesiden itibaren düğün törenlerine katılacak kişi sayısının 30'dan 15'e düşürüleceğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı, ülke tarihinde hiçbir zaman toplumsal kaderin ve sağlıklarının bireysel önlemlere bağlı olmadığını ve önlerinde zor ayların olduğunu açıkladı.