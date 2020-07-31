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Dünya

İngiltere hükümeti o şirketlerle 60 milyon dozluk aşı için anlaşma imzaladı

İngiltere hükümeti, GlaxoSmithKline ve Sanofi Pasteur isimli ilaç şirketleriyle 60 milyon dozluk koronavirüs aşısı temini için anlaşma imzaladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-31 03:29:00 -
İngiltere hükümeti o şirketlerle 60 milyon dozluk aşı için anlaşma imzaladı

İngiltere hükümeti, İngiltere merkezli GlaxoSmithKline ve Fransa merkezli Sanofi Pasteur şirketleriyle 60 milyon dozluk koronavirüs aşısı temini için anlaşma imzaladığını duyurdu. Daha önce başka şirketlerle de anlaşma yapan İngiltere, böylece 250 milyon doza ulaşan potansiyel stokuyla birlikte en fazla aşı alımı yapan ülkelerden biri oldu.

Hükümet, daha önce Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca'yla geliştirdiği aşı için 100 milyon dozluk, iki ayrı şirketle de toplam 90 milyon dozluk anlaşma imzalamıştı. Hükümetin aşı programı sorumlusu Kate Bingham, tüm gruplardan alım yapmayı planladıklarını söyledi.

Ancak aşıların başarız olması durumunda büyük bir para kaybedileceğini dile getiren Bingham, "Aldığımız aşılar sonuç verirse dünyanın aşı tedarikçisi olacağız. Ama bunların çoğunun başarısız olma olasılığı var." ifadelerini kullandı.

GlaxoSmithKline ve Sanofi Pasteur ortaklığında geliştirilen aşının Eylül ayından itibaren insanlar üzerinde denenmeye başlanması hedefleniyor.

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