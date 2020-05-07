İngiltere Hükümeti: Koruyucu giysilerin çoğu testleri geçti

LONDRA (AA) - İngiltere Hükümeti, Türkiye'deki özel bir şirketten alınan koruyucu ekipmanlardan sadece küçük bir kısmının standardı karşılamadığı, çoğunluğunun testleri başarıyla geçtiğini bildirdi.

İngiliz Hükümet Sözcüsü, AA muhabirine, İngiliz medyasında yer alan "Türkiye'den, İngiltere'ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına" yönelik haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'den özel bir firmadan sipariş edilen 400 bin koyuruyucu giysiden bir kısmının teslim alındığı belirtilen açıklamada, "Bu önlüklerin az bir kısmı, İngiltere'deki testlerden geçememiş olsa da çoğu testleri geçerek kullanılma onayı aldı." bilgisi verildi.

Geriye kalan ürünlerin İngiltere ve Türkiye'deki depolarda test edilmeyi beklediği kaydedilen açıklamada, "Türk makamları ayrıca, özel bir şirketin siparişleri yetiştirememesi üzerine 68 bin tulum temin etmek için harekete geçti. Bunların hepsi kontrolleri geçti ve şimdi personele dağıtılacak." ifadesine yer verildi.

Türk Hükümeti'nin bu süreçte son derece yardımcı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koruyucu giysileri tedarik etmemize yardımcı olmanın yanı sıra ihracat izinlerini de hızlandırdılar. Daha önce de koruyucu giysi bağışı yapmışlardı."