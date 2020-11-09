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Dünya İngiltere Genelkurmay Başkanı açıkladı: Savaş her an çıkabilir
Dünya

İngiltere Genelkurmay Başkanı açıkladı: Savaş her an çıkabilir

İngiltere Genelkurmay Başkanı Nick Carter, koronavirüs salgını sonrası ortaya çıkan ekonomik krizin 3. dünya savaşını ortaya çıkarabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 14:13:00 -
İngiltere Genelkurmay Başkanı açıkladı: Savaş her an çıkabilir

İngiltere Genel Kurmay Başkanı Nick Carter, Covid-19 salgınının neden olduğu ekonomik kriz ve dünyadaki mevcut belirsizlik ve kargaşa ortamının 3. Dünya Savaşı'nın çıkma riskini artırdığını söyledi.

"Savaş atmosferi var"

İngiltere Genelkurmay Başkanı General Sir Nick Carter'a, koronavirüsün neden olduğu küresel ekonomik krizin savaşa yol açıp açmayacağı hakkında görüşü sorulduktan sonra General Carter, çok çarpıcı ifadelere yer verdi. Pazar günü yaptığı açıklamada Carter, dünya çapında bölgesel çatışmalardaki artışın, 20. yüzyıldaki iki dünya savaşına doğru giden günlere benzeyen gelişmeler barındırdığını söyledi.

General, ülkeler arasında bir dizi ittifakın yıllarca kan dökülmesine neden olduğuna dikkat çekerken, son dönemde yaşanan gelişmelerin "gerçek bir savaşa" dönüşebileceğinden endişe duyduğunu açıkladı.

General Carter, "Tarihin kendisini tekrar etmeyebileceğini ancak bir ritmi olduğunu hatırlamalıyız ve her iki dünya savaşından önce geçen yüzyıla bakarsanız, nihayetinde savaşa yol açan yanlış hesaplamaya yol açan bir tırmanma olduğu tartışılmazdı. Bir daha asla görmeyeceğimizi umduğumuz bir ölçekte bir gerginlik vardı" dedi.

Gerçek bir tehdit

Röportajı yapan gazeteci, üçüncü dünya savaşının "gerçek bir tehdit" olup olmadığını sorduğunda "Bunun bir risk olduğunu ve bu risklerin bilincinde olmamız gerektiğini söylüyorum. Her an yaşanabilir" cevabını verdi.

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