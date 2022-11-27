İngiltere, Galler ve İrlanda’da tarihi grev
İngiltere’de 150 kadar üniversitede görevli 70 binden fazla personelin grevi sürerken, ülke tarihinin en büyük grev kararını hemşireler aldı.
İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da hemşireler 15 ve 20 Aralık’ta greve gitme kararı aldı. Grevler, Birleşik Krallık’ta Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin (NHS) tarihindeki en büyük iş bırakma eylemi olacak. Hemşireler grev günlerinde sadece acil servislerde hizmet verecek. Rutin hasta bakımları yapılmayacak. Hemşireleri temsil eden sendika olan Kraliyet Hemşire Koleji (RCN), hükümetin görüşmelere yeniden başlamayı kabul etmemesi sonrası, önlerinde grev dışında bir seçenek kalmadığını açıkladı. RCN, hemşirelerin ücretlerine yıllık yüzde 19 zam istemişti.