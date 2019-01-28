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İngiltere Federasyon Kupası'nda erken final

- Federasyon Kupası'nda geçen yılın finalistleri Chelsea ile Manchester United, 5. turda eşleşti

28 Ocak 2019 Pazartesi 23:19
İngiltere Federasyon Kupası'nda erken final


İSTANBUL (AA) - İngiltere Federasyon Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belirlendi.

İngiltere Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kupada geçen yılın finalistleri Chelsea ile Manchester United, 5. turda eşleşti.

Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'nin rakibi ise Middlesbrough ile Newport County arasındaki eşleşmenin galibi olacak.

Karşılaşmaların 15 ile 18 Şubat tarihleri arasında oynanacağı 5. turda eşleşmeler şöyle:

Bristol City - Shrewsbury Town / Wolverhampton Wanderers

Wimbledon - Millwall

Doncaster Rovers - Crystal Palace

Middlesbrough / Newport County - Manchester City

Chelsea - Manchester United

Swansea City - Barnet / Brentford

Portsmouth / Queens Park Rangers - Watford

Brighton & Hove Albion / West Bromwich Albion - Derby County

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 23:19
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