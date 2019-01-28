İngiltere Federasyon Kupası'nda erken final - Federasyon Kupası'nda geçen yılın finalistleri Chelsea ile Manchester United, 5. turda eşleşti



İSTANBUL (AA) - İngiltere Federasyon Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belirlendi. İngiltere Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kupada geçen yılın finalistleri Chelsea ile Manchester United, 5. turda eşleşti. Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'nin rakibi ise Middlesbrough ile Newport County arasındaki eşleşmenin galibi olacak. Karşılaşmaların 15 ile 18 Şubat tarihleri arasında oynanacağı 5. turda eşleşmeler şöyle: Bristol City - Shrewsbury Town / Wolverhampton Wanderers

Wimbledon - Millwall

Doncaster Rovers - Crystal Palace Middlesbrough / Newport County - Manchester City

Chelsea - Manchester United Swansea City - Barnet / Brentford Portsmouth / Queens Park Rangers - Watford Brighton & Hove Albion / West Bromwich Albion - Derby County



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