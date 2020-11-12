İngiltere eski Başbakanı John Major'dan tarihi itiraf

İngiltere'nin artık "büyük güç" olmadığını iddia eden İngiltere eski John Major, Brexit'i "keskin bir bölücü politika" diye nitelendirerek ağır şekilde eleştirdi.

İngiltere'nin küresel nüfuzunun geçmişe dayandığını, ABD'yle yakın ilişkiler ve Avrupa Birliği üyeliğiyle de güçlendiğini söyleyen eski başbakan, ulusal çöküşe giden yolun "halinden memnun olma" ve "nostaljiden" geçtiği uyarısını yaptı.

Major, "Artık büyük bir güç değiliz. Asla bir daha öyle olmayacağız. Neredeyse 8 milyarlık dünyanın yüzde 1'inden de azı Britanyalı. Başta gelen ikinci derece güçlerden biriyiz. Britanyalılar Brexit Referandumu'nda AB'den çıkışı oyladı. Bu konudaki görüşlerimi hiçbir zaman ne sakladım ne de değiştirdim. Bana göre, ki ben ayağı yere basmayan bir Avrupalı değilim, Brexit hayatımda gördüğüm en kötü dış politika kararı. Brexit yanlış önermelerle seçmenlerimize pazarlandı." dedi.