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İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: İngiliz savaş gemileri Kırım rotasını kullanmaya devam edecek
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Dünya İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: İngiliz savaş gemileri Kırım rotasını kullanmaya devam edecek
Dünya

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: İngiliz savaş gemileri Kırım rotasını kullanmaya devam edecek

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İngiliz savaş gemilerinin Rusya ile İngiltere arasında gerilime neden olan Kırım açıklarındaki rotayı kullanmaya devam edeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 02:08:00 -
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: İngiliz savaş gemileri Kırım rotasını kullanmaya devam edecek

Karadeniz'de 23 Haziran'da Kırım'a yaklaşan İngiliz donanmasına ait savaş gemisi HMS Defender'a Rusya tarafından uyarı atışı yapılmıştı.

Rusya ve İngiltere arasında yaşanan gerilim ardından İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İngiliz savaş gemilerinin HMS Defender'ın Kırım açıklarında kullandığı rotayı kullanmaya devam edeceğini belirtti.

Raab, "HMS Defender en kısa ve en doğrudan rotayı kullanıyordu. Uluslararası kabul görmüş bir trafik rotası. Uluslararası hukuka göre Ukrayna karasularından zararsız geçiş yapma hakkımız var. Yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan İngiltere tarafı ise Rusya'nın HMS Defender'a uyarı atışı yaptığını reddetmişti.

 

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