İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt: Erdoğan'ın sözleri kaygılandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklama tüm dünyada yankı buldu.

Erdoğan'ın konuşması birçok uluslararası haber kuruluşu tarafından canlı yayınlanırken, konuyla ilgili ilk açıklama İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, "Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayeti için 'önceden planlanmış' demesi son derece kaygılandırdı. Dünya hala yanıtları bekliyor" ifadelerini kullandı.

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