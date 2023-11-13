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Gündem İngiltere bu kez şaşırttı… Filistin düşmanı İsrail dostuydu İngiltere'de İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı
Gündem

İngiltere bu kez şaşırttı… Filistin düşmanı İsrail dostuydu İngiltere'de İçişleri Bakanı Suella Braverman görevden alındı

Yeniakit Publisher
2023-11-13 14:03:00 - 2023-11-13 14:03:34

Filistin'e destek gösterilerine karşı tutumuyla tartışmalara neden olan İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak tarafından görevinden alındı.

Dünya, Gazze'de yaşananları yakından takip ediyor.

Bölgedeki sivillerin İsrail ordusu tarafından acımasızca katledilmesi tepkiye yol açıyor.

Bu nedenle birçok noktada Gazze halkına destek için eylemler düzenleniyor. Bunun bir örneği de başkent Londra'da gerçekleştirildi.

Londra'dan Gazze'ye destek

Kentte 2003 yılından sonra en geniş katılımlı yürüyüş düzenlendi.

300 bin kişinin katıldığı eylem büyük yankı uyandırdı. Ancak yapılan eyleme tepki gösterenler de oldu.
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"Bu böyle devam edemez"

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, Filistin’e destek verilmesini sosyal medya hesabından eleştirdi.

Bravermen, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Antisemitizmle ırkçılığın her türlüsü ve terörizme bu kadar değer verilmesi son derece rahatsız edici. Bu böyle devam edemez. Her hafta düzenlenen eylemler nedeniyle, Londra sokakları nefret, şiddet ve antisemitizmle kirleniyor."

Öte yandan Londra polisinin de müdahalesine övgü yağdırdı.

Görevden alındı

Söz konusu paylaşımın ardından Suella Braverman, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak tarafından görevinden alındı.

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