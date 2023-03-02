İngiltere bu gelişme ile gündeme oturdu! Kayıp aristokrat haftalar sonra bulundu: Korkunç keşif sarstı

İngiltere’de aristokrat bir aileden gelen Constance Marten (35) ve sevgilisi Mark Gordon’ın (48) bebekleriyle beraber kayıplara karıştığı olayda şok bir gelişme yaşandı.

Çift, yeni doğan bebekleriyle birlikte 6 Ocak’ta kayıplara karışmıştı. Haftalar süren aramalar sonucu çift pazartesi günü Brighton’da bulundu. Çocukları yanlarında olmayan çift, bebeğin yerini söylemeyi reddettikleri için “çocuğa kötü muamele” suçlamasıyla gözaltına alındı Bebeğin yerini tespit etmeye çalışan polis, dün korkunç bir bulguyla karşılaştı. Marten ve Gordon’ın tespit edildiği yer yakınlarında bir bebek cesedi bulundu. Çiftin ocakta doğan bebeklerine neredeyse hiçbir tıbbi bakım yaptırmadığı ve bebeğin ihmal sonucu ölmüş olabileceği düşünülüyor.

POLİS ÜLKEYİ KARIŞ KARIŞ ARADI

Olay, İngiltere’de büyük ses getirirken 53 gündür süren aramalara yüzlerce polis katılmıştı. Yetkililer, haftalar süren aramaların üzücü bir şekilde sonlandığını, bulunan bebek kalıntılarının incelenmek üzere adli tıbba gönderildiğini açıkladı. İngiliz emniyetinden Lewis Basford, “Ormanlık alanda arama yapan polislerin bir bebeğin kalıntılarını bulduğunu bildirmekten büyük üzüntü duyuyorum. Bu hiç istemediğimiz bir sonuçtu. Hikayeyi takip edenleri derinden etkileyeceğini biliyorum ve yaşananları öğrenmek için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyorum” dedi.

Marten, İngiliz kraliyet ailesiyle bağlantılı aristokrat bir aileden geliyor. Ailenin serveti 100 milyon sterlin değerinde, birinci dereceden koruma altındaki bir malikaneye, dört köye, bir kriket kulübüne ve bir göle sahipler Marten, tecavüz suçlamasıyla ABD’de 20 yıl hapis yatan Gordon’la 2016’da tanışmadan önce gelecek vaat eden bir tiyatro öğrencisiydi. Gözaltındaki çiftin uzun süredir ailelerinden uzak bir hayat yaşadığı ve fazla arkadaşları olmadığı belirtiliyor.

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Geçen yılın eylül ayından bu yana kiralık evlerde kalan ve dikkat çekmekten kaçınan çiftin araçları da 5 Ocak’ta Manchester’da yanarken bulunmuştu. Marten’ın arabada doğum yaptığına dair kanıtlar olduğu bildirilmişti.

Görgü tanıkları, çiftin bebeğinin doğum sonrası bazı sağlık sorunları olduğunu aktardı.