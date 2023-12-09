İngiltere Başbakanı Sunak ve Hollanda Başbakanı Rutte sosyal medyanın diline düştü

Resmi ziyarette bulunmak için Birleşik Krallık'ı ziyaret eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin Başbakanlık Ofisi 10 Numaraya yaptığı ziyaret dikkat çeken anlara sahne oldu.

Hollanda'nın en uzun süre görev yapan Başbakanı Rutte, İngiliz mevkidaşı ile görüşmek için dün akşam saatlerinde Downing Sokak'taki Başbakanlık konutuna gitti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Rutte'yi kapıda karşıladıktan sonra iki lider samimi bir şekilde el sıkışarak kameralara poz verdi.

KAPIDA KALDILAR

Liderler kameralar kayıttayken sohbet ederek Başbakanlık Ofisi'ne girmeye çalıştı ancak kapı içeriden kilitlenmişti. Kafası karışmış görünen İngiliz Başbakan 10 saniyelik bir şaşkınlık sonrası kapıyı itmeye, etrafta yardım aramaya başladı. Ne olup bittiğini ilk başa anlamayan Hollandalı Başbakan da sonradan Sunak'a katıldı ve çevreyi kontrol etmeye başladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İki Başbakan yağmurlu soğuk havada Başbakanlık Ofisi önünde beklerken, içerden bir görevlinin durumuma müdahale etmesi ile kapı açıldı. Liderler içeri girerken, kısa süreli kriz basın mensupları arasında da gülüşmelere neden oldu.

SADECE İÇERİDEN AÇILIYOR

İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan bilgilere göre,1735'den bugüne 'Başbakanlık Konutu' olarak kullanılan 10 numaralı evin ön kapısı güvenlik gerekçeleri iler sadece içeriden açılabilmektedir, Dışarıda bir kapı kolu ya da anahtar deliği bulunmamaktadır.

İzni olmayan insanların içeri girmesini engellemek için güvenlik personeli günün 24 saati ön kapının arkasında görev yapmaktadır.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜLER

Sunak ve Rutte yaşanan küçük aksiliği önemsemeden gülümseyerek içeri girseler de bu başbakanları sosyal medyanın diline düşmekten kurtaramadı.

Liderlerin kapının önünde yardım aradığı görüntüler sosyal medya platformlarında kısa sürede viral hale geldi.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜLER

Sunak ve Rutte yaşanan küçük aksiliği önemsemeden gülümseyerek içeri girseler de bu başbakanları sosyal medyanın diline düşmekten kurtaramadı.

Liderlerin kapının önünde yardım aradığı görüntüler sosyal medya platformlarında kısa sürede viral hale geldi.