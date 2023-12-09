  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan'dan çok sert tepki: Ey ABD! Bunun hesabını nasıl vereceksin?

Hani siz sorgulayan aydın kesimdiniz Uğur Dündar? İzmir’de hizmet yok ama oy veriyoruz

Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal tercihini yaptı! İşte dev derbinin 11'leri...

Günde 5 saatimizi ayırıyoruz! İnternete böyle bağlanıyoruz

İslam Memiş yeni asgari ücreti canlı yayında açıkladı! Bu rakam milyonları sevince boğacak

2024'te vergi artışı olacak mı? Mehmet Şimşek'ten çok net cevap

Son seçim anketinin sonucu tüm Türkiye'ye ilan edildi! AK Parti'nin oyu 3,5 puan değişti

CHP kaçkını Bay Muharrem neye hizmet ediyor? Akşener’e gidip diyecekmiş ki…

Altın fiyatlarında rüzgar ne yöne esecek? Küçük yatırımcı altın için fırsat kolluyor

Türkiye-Yunanistan görüşmesi için Cihat Yaycı'dan şok sözler: Çok canım sıkıldı, o anlaşma çöpe gidecek
Sosyal Medya İngiltere Başbakanı Sunak ve Hollanda Başbakanı Rutte sosyal medyanın diline düştü
Sosyal Medya

İngiltere Başbakanı Sunak ve Hollanda Başbakanı Rutte sosyal medyanın diline düştü

Yeniakit Publisher
2023-12-09 17:37:00 -

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin kameralar önünde kapıda kalması sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Resmi ziyarette bulunmak için Birleşik Krallık'ı ziyaret eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin Başbakanlık Ofisi 10 Numaraya yaptığı ziyaret dikkat çeken anlara sahne oldu.

Hollanda'nın en uzun süre görev yapan Başbakanı Rutte, İngiliz mevkidaşı ile görüşmek için dün akşam saatlerinde Downing Sokak'taki Başbakanlık konutuna gitti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Rutte'yi kapıda karşıladıktan sonra iki lider samimi bir şekilde el sıkışarak kameralara poz verdi.

KAPIDA KALDILAR

Liderler kameralar kayıttayken sohbet ederek Başbakanlık Ofisi'ne girmeye çalıştı ancak kapı içeriden kilitlenmişti. Kafası karışmış görünen İngiliz Başbakan 10 saniyelik bir şaşkınlık sonrası kapıyı itmeye, etrafta yardım aramaya başladı. Ne olup bittiğini ilk başa anlamayan Hollandalı Başbakan da sonradan Sunak'a katıldı ve çevreyi kontrol etmeye başladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İki Başbakan yağmurlu soğuk havada Başbakanlık Ofisi önünde beklerken, içerden bir görevlinin durumuma müdahale etmesi ile kapı açıldı. Liderler içeri girerken, kısa süreli kriz basın mensupları arasında da gülüşmelere neden oldu.

SADECE İÇERİDEN AÇILIYOR

İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan bilgilere göre,1735'den bugüne 'Başbakanlık Konutu' olarak kullanılan 10 numaralı evin ön kapısı güvenlik gerekçeleri iler sadece içeriden açılabilmektedir, Dışarıda bir kapı kolu ya da anahtar deliği bulunmamaktadır.

İzni olmayan insanların içeri girmesini engellemek için güvenlik personeli günün 24 saati ön kapının arkasında görev yapmaktadır.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜLER

Sunak ve Rutte yaşanan küçük aksiliği önemsemeden gülümseyerek içeri girseler de bu başbakanları sosyal medyanın diline düşmekten kurtaramadı.

Liderlerin kapının önünde yardım aradığı görüntüler sosyal medya platformlarında kısa sürede viral hale geldi.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜLER

Sunak ve Rutte yaşanan küçük aksiliği önemsemeden gülümseyerek içeri girseler de bu başbakanları sosyal medyanın diline düşmekten kurtaramadı.

Liderlerin kapının önünde yardım aradığı görüntüler sosyal medya platformlarında kısa sürede viral hale geldi.

İngiltere Başbakanı Sunak İsrail’e bağlılığını sundu
İngiltere Başbakanı Sunak İsrail’e bağlılığını sundu

Gündem

İngiltere Başbakanı Sunak İsrail’e bağlılığını sundu

İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail'in Filistinde uyguladığı soykırıma destek verdi: Netanyahu: Bu uzun bir savaş
İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail'in Filistinde uyguladığı soykırıma destek verdi: Netanyahu: Bu uzun bir savaş

Gündem

İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail'in Filistinde uyguladığı soykırıma destek verdi: Netanyahu: Bu uzun bir savaş

Netenyahu'nun elleri cebinde karşıladığı Sunak'tan skandal Filistin açıklaması!
Netenyahu'nun elleri cebinde karşıladığı Sunak'tan skandal Filistin açıklaması!

Gündem

Netenyahu'nun elleri cebinde karşıladığı Sunak'tan skandal Filistin açıklaması!

İngiltere Başbakanı Sunak'tan skandal Filistin kararı!
İngiltere Başbakanı Sunak'tan skandal Filistin kararı!

Dünya

İngiltere Başbakanı Sunak'tan skandal Filistin kararı!

İngiltere Başbakanı Sunak, 'Gazze için ateşkes' çağrısında bulunan bakanı görevden aldı!
İngiltere Başbakanı Sunak, 'Gazze için ateşkes' çağrısında bulunan bakanı görevden aldı!

Dünya

İngiltere Başbakanı Sunak, 'Gazze için ateşkes' çağrısında bulunan bakanı görevden aldı!

Katil İsrail'i destekleyen İngiltere Başkanı Sunak'a tabut şoku!
Katil İsrail'i destekleyen İngiltere Başkanı Sunak'a tabut şoku!

Dünya

Katil İsrail'i destekleyen İngiltere Başkanı Sunak'a tabut şoku!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23