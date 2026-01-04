İngiltere Başbakanı Starmer: ABD'nin Venezuela müdahalesine üzülmedik

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Venezuela'da taşları yerinden oynatan ABD müdahalesinin ardından Londra'nın net tavrını ortaya koydu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Starmer, İngiltere'nin uzun süredir bölgede iktidar değişikliğini arzuladığını vurguladı.

"MADURO MEŞRU DEĞİLDİ"

Başbakan Starmer, görevden uzaklaştırılan Nicolas Maduro'yu hiçbir zaman meşru bir lider olarak görmediklerini ifade etti. İngiliz hükümetinin pozisyonunu netleştiren Starmer, "Rejimin sona ermesi karşısında herhangi bir üzüntü duymuyoruz" diyerek müdahaleye olan memnuniyetini gizlemedi.

Starmer ayrıca, Venezuela halkının iradesini yansıtacak barışçıl bir geçiş süreci için önümüzdeki günlerde ABD'li mevkidaşlarıyla yoğun bir temas trafiği yürüteceklerini duyurdu.

VENEZUELA’DA NELER YAŞANDI?

Başkent Karakas’ta yerel saatle gece yarısı duyulan patlamalar ve uçak sesleri, operasyonun fitilini ateşledi. ABD Başkanı Donald Trump, Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarıldığını ilan ederken; ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro hakkında "uyuşturucu terörizmi" ve "kokain kaçakçılığı" gibi ağır suçlamalarla dava açıldığını bildirdi.

Venezuela yönetimi, yaşananları sivil ve askeri tesislere yönelik bir saldırı olarak nitelendirerek uluslararası toplumu ABD’yi kınamaya çağırdı. Ancak İngiltere gibi küresel aktörlerin desteği, bölgedeki dengelerin tamamen değiştiğini gösteriyor.

