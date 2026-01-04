  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya İngiltere Başbakanı Starmer: ABD'nin Venezuela müdahalesine üzülmedik
Dünya

İngiltere Başbakanı Starmer: ABD'nin Venezuela müdahalesine üzülmedik

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İngiltere Başbakanı Starmer: ABD'nin Venezuela müdahalesine üzülmedik

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesini destekleyerek, Nicolas Maduro rejiminin sona ermesinden memnuniyet duyduklarını açıkladı. Starmer, Maduro'yu hiçbir zaman meşru bir lider olarak görmediklerini ve bölgede barışçıl bir geçiş süreci için ABD ile yakın temas halinde olacaklarını vurguladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Venezuela'da taşları yerinden oynatan ABD müdahalesinin ardından Londra'nın net tavrını ortaya koydu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Starmer, İngiltere'nin uzun süredir bölgede iktidar değişikliğini arzuladığını vurguladı.

"MADURO MEŞRU DEĞİLDİ"

Başbakan Starmer, görevden uzaklaştırılan Nicolas Maduro'yu hiçbir zaman meşru bir lider olarak görmediklerini ifade etti. İngiliz hükümetinin pozisyonunu netleştiren Starmer, "Rejimin sona ermesi karşısında herhangi bir üzüntü duymuyoruz" diyerek müdahaleye olan memnuniyetini gizlemedi.

Starmer ayrıca, Venezuela halkının iradesini yansıtacak barışçıl bir geçiş süreci için önümüzdeki günlerde ABD'li mevkidaşlarıyla yoğun bir temas trafiği yürüteceklerini duyurdu.

VENEZUELA’DA NELER YAŞANDI?

Başkent Karakas’ta yerel saatle gece yarısı duyulan patlamalar ve uçak sesleri, operasyonun fitilini ateşledi. ABD Başkanı Donald Trump, Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarıldığını ilan ederken; ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro hakkında "uyuşturucu terörizmi" ve "kokain kaçakçılığı" gibi ağır suçlamalarla dava açıldığını bildirdi.

Venezuela yönetimi, yaşananları sivil ve askeri tesislere yönelik bir saldırı olarak nitelendirerek uluslararası toplumu ABD’yi kınamaya çağırdı. Ancak İngiltere gibi küresel aktörlerin desteği, bölgedeki dengelerin tamamen değiştiğini gösteriyor.

Saldırının detayları belli oldu: Maduro ve eşini uyurken sürükleyerek çıkardılar
Saldırının detayları belli oldu: Maduro ve eşini uyurken sürükleyerek çıkardılar

Gündem

Saldırının detayları belli oldu: Maduro ve eşini uyurken sürükleyerek çıkardılar

Maduro’nun gücü nasıl çöktü? Nicolas Maduro kimdir?
Maduro’nun gücü nasıl çöktü? Nicolas Maduro kimdir?

Gündem

Maduro’nun gücü nasıl çöktü? Nicolas Maduro kimdir?

ABD'nin diğer liderleri alıkoyduğu bir liste ortaya çıktı! Kimler var?
ABD'nin diğer liderleri alıkoyduğu bir liste ortaya çıktı! Kimler var?

Dünya

ABD'nin diğer liderleri alıkoyduğu bir liste ortaya çıktı! Kimler var?

ABD'nin diğer liderleri alıkoyduğu bir liste ortaya çıktı! Kimler var?
ABD'nin diğer liderleri alıkoyduğu bir liste ortaya çıktı! Kimler var?

Dünya

ABD'nin diğer liderleri alıkoyduğu bir liste ortaya çıktı! Kimler var?

Maduro’yu ne bekliyor? Washington’un "Adalet" maskesi ve Venezuela’nın geleceği! Herkes bu soruya cevap arıyor
Maduro’yu ne bekliyor? Washington’un “Adalet” maskesi ve Venezuela’nın geleceği! Herkes bu soruya cevap arıyor

Gündem

Maduro’yu ne bekliyor? Washington’un “Adalet” maskesi ve Venezuela’nın geleceği! Herkes bu soruya cevap arıyor

Maduro’yu ne bekliyor? Washington’un "Adalet" maskesi ve Venezuela’nın geleceği! Herkes bu soruya cevap arıyor
Maduro’yu ne bekliyor? Washington’un “Adalet” maskesi ve Venezuela’nın geleceği! Herkes bu soruya cevap arıyor

Gündem

Maduro’yu ne bekliyor? Washington’un “Adalet” maskesi ve Venezuela’nın geleceği! Herkes bu soruya cevap arıyor

Maduro’nun Yardımcısı'ndan ABD'ye sert cevap: Hiçbir ülkenin kolonisi olmayacağız
Maduro’nun Yardımcısı'ndan ABD'ye sert cevap: Hiçbir ülkenin kolonisi olmayacağız

Dünya

Maduro’nun Yardımcısı'ndan ABD'ye sert cevap: Hiçbir ülkenin kolonisi olmayacağız

{relation id:1974735 slug:'maduronun-gucu-nasil-coktu-nicolas-maduro-kimdir-acik-sekilde-siyasi-mirascisi-ilani-iliskin-aciklama'}

{relation id:1974715 slug:'saldirinin-detaylari-belli-oldu-maduro-ve-esini-uyurken-surukleyerek-cikardilar'}

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

The

Elin mecbur Sen mesrumusun sanki

Necdet Canbul

Adamlar hırsız. Ben senin petrolünü ve yer altı madenlerin yiyecem diyor ve soyuyor. Demokrasi diye bir şey uydurmuşlar dünyaya ölüm yayıyor kırk haramilerin yeni tipi.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23