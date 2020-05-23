İngiltere Başbakanı Johnson'ın danışmanı karantina kurallarını ihlal etti

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın en yakın danışmanı Dominic Cummings'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri göstermesine rağmen, hükümetin karantina kurallarını ihlal ederek Londra'daki evinden 400 kilometre uzaklıktaki ebeveynlerinin yanına gittiği belirtildi.

Guardian ve Mirror gazetelerinin haberlerine göre, 2016 Brexit referandumundaki rolü nedeniyle ismi tartışma konusu olan Cummings, 28-29 Mart tarihlerinde belirtiler göstermeye başladı.

Ancak Başbakanlığın evde kendini tecrit ettiğini söylediği Cummings'in 31 Mart'ta İngiltere'nin kuzeyindeki Durham kentinde bir evde görüldüğü polise bildirildi.

Durham polisi sözcüsü, irtibata geçilen ev sahibin adı geçen kişinin evde bulunduğunu ve bir odada kendini tecrit ettiğini söylediğini aktardı.

Evin Cummings'in ebeveynlerine ait olduğu belirtilirken, ismi verilmeyen bir komşu kendini evde tecrit ettiği söylenen Johnson'ın danışmanını, küçük bir çocukla dışarda gördüğünü aktardı.

BBC'nin haberine göre ise Cummings'e yakın bir kaynak, Johnson'ın danışmanının karantina sırasında 400 kilometre uzaklıktaki Durham'a gittiğini doğrularken, ebeveynlerinin oğluna bakılmasında kendisine yardımcı olduğunu dolayısıyla kuralları ihlal etmediğini söyledi.

- "Ya istifa etmeli ya da görevden alınmalı"

Başbakanlık, haberlere ilişkin açıklama yapmazken, muhalefet Cummings'e ve hükümete tepki gösterdi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin açıklamasında "İngilizler, kendileri için başka, Dominic Cummings için başka bir kural olmasını beklemiyor." ifadesine yer verildi.

İskoçya Ulusal Partisi'nin İngiltere parlamentosundaki grubunun lideri Ian Blackford da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, haberlerin ardından Cummings'in görevde kalamayacağını belirterek, "Ya istifa etmeli ya da görevden alınmalı." dedi.

Bunun Başbakan için önemli bir liderlik sınavı olduğunu kaydeden Blackford, "Boris Johnson şimdi Domninic Cummings'e kapıyı göstermeli." ifadesini kullandı.

- Evden çıkmak ve şehirler arası seyahat yapmak yasak

İngiltere'de hükümetçe belirlenen kurallar kapsamında belirti gösteren kişilerin en az 7 gün evden çıkmaması gerekiyor. Ayrıca kişilerin hasta olmasalar bile şehirler arası seyahat yapmaları veya hane halkı üyesi olmayan aile bireyleriyle kalmaları yasak.

Haberlerin, Cummings'i ve hükümeti zorlayabileceği değerlendiriliyor. Daha önce İngiltere hükümetinin koronavirüs konusundaki danışmanlarından Prof. Neil Ferguson ile İskoçya hükümetinin tıp konusundaki başdanışmanı Catherine Calderwood karantina kurallarına uymadıklarının belirlenmesi üzerine istifa etmek zorunda kalmıştı.

- Kutuplaştırıcı isim

Cummings, AB ile Türkiye dahil diğer ülkelerden göçün sıklıkla dile getirildiği 2016 Brexit referandumu kampanyasını yöneten isim olarak biliniyor. Kutuplaştırıcı bir isim olduğu değerlendiren Cummings'in liderliğindeki AB karşıtı kampanyada, Türkiye'nin AB üyesi olması durumunda milyonlarca Türk göçmenin İngiltere'ye geleceği öne sürülüyordu.