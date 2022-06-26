  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İngiltere Başbakanı Johnson: 'Yaptırımlar, Putin'in savaş makinesi kalbini vuracak'
Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson: 'Yaptırımlar, Putin'in savaş makinesi kalbini vuracak'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Almanya’da yaptığı açıklamada, “Bugün duyuracağımız yaptırımlar, direkt olarak Rus oligarkları ve Putin’in savaş makinesi kalbini vuracak” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 10:59:00 -
İngiltere Başbakanı Johnson: 'Yaptırımlar, Putin'in savaş makinesi kalbini vuracak'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 salgınının ardından ilk kez düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın Bavyera eyaletine geldi. Zirve öncesinde açıklamalarda bulunan Johnson, İngiltere, ABD, Kanada ve Japonya'nın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına cevap vermek için Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacağını duyurdu.

Putin, egosunu finanse ediyor”

Toplantıda alınacak kararlara değinen Başbakan Johnson, “Bugün duyuracağımız yaptırımlar direkt olarak Rus oligarkları ve Putin'in savaş makinesi kalbini vuracak. Putin, azalan kaynaklarını bu anlamsız ve barbarca savaş için heba ediyor. Hem Ukrayna hem de Rusya halkı pahasına egosunu finanse ediyor. Putin rejimini fonlarından mahrum bırakmamız gerekiyor. İngiltere ve müttefiklerimiz de tam olarak bunu yapıyor” dedi.

Altın ithalatı yasağına ilişkin mevzuat önümüzdeki haftalarda parlamentoya sunulacak. Yasak, yeni çıkarılan veya rafine edilmiş altınlar için geçerli olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vir, vir, vir, vir, vir, vir, vir

daha çooooooooooooooookkkk furur
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23