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Aktüel İngiltere Başbakanı Johnson: "Ülkede salgının ikinci dalgasının geldiğini görüyoruz"
Aktüel

İngiltere Başbakanı Johnson: "Ülkede salgının ikinci dalgasının geldiğini görüyoruz"

İngiltere'de son 24 saatte 4 bin 322 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle son 133 günde görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-09-18 21:55:23 -
İngiltere Başbakanı Johnson: "Ülkede salgının ikinci dalgasının geldiğini görüyoruz"

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede son haftalarda artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına dikkati çekerek "Salgınla mücadelede ikinci bir ulusal çapta karantinayı istemiyoruz. Ülkede salgının ikinci dalgasının geldiğini görüyoruz." dedi.

Başbakan Johnson, Sky News'e yaptığı açıklamada, hükümetin vaka sayısını düşürmek için işleri yoğunlaştırması gerektiği uyarısında bulundu.

Vaka sayılarındaki artışı durdurmak için tüm önlemleri gözden geçirdiklerine işaret eden Johnson, "Salgınla mücadelede ikinci bir ulusal çapta karantinayı istemiyoruz. Ülkede salgının ikinci dalgasının geldiğini görüyoruz. Salgın yayıldıkça elbette daha fazla önlem almamız gerekecek." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Matt Hancock ise Sky News'e konuşarak ulusal karantinanın salgınla mücadelede "en son hat" olduğunu ve bu yönde bir karar almayı istemediklerini belirtti. İnsanları salgına karşı güvende tutmak için gereken her şeyi yapacaklarını aktaran Hancock, "Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Vaka sayısının arttığını kabul etmeliyiz ve harekete geçmeliyiz. Özellikle diğer ülkelere baktığımızda, bunun amansız bir şekilde daha fazla hastaneye yatışa ve ne yazık ki daha fazla ölüme yol açtığını biliyoruz." diye konuştu.

- İngiltere'de son 133 günün en yüksek vaka sayısı açıklandı

Bu arada, İngiltere'de son 24 saatte 4 bin 322 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle son 133 günde görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 27 artarak 41 bin 732'ye ulaştı. Son 24 saatte 4 bin 322 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, 4 bin 649 vakanın saptandığı 8 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu. Toplam vaka sayısı ise 385 bin 936'ya yükseldi.

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de vaka sayısı ağustos ayından itibaren yükselişe geçmişti.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.




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